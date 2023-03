Münchner Eigengewächs und Triple-Sieger Diego Contento beendet Karriere

Von: Korbinian Kothny

Diego Contento kickte beim Legenden-Derby für die Allstars des FC Bayern. © IMAGO

Einst gewann Diego Contento mit dem FC Bayern das Triple, jetzt beendet der 32-Jährige seine Karriere. Sehen wir den Ex-Profi bald im Amateurbereich?

München – Diego Contento sagt Servus. Der ehemalige Profi des FC Bayern München, mit dem er 2013 das Triple gewann, beendet seine Karriere. Auf Instagram schrieb der 32-Jährige, über diesen Schritt lange nachgedacht zu haben, aber letztendlich fühle der Außenverteidiger, „dass es jetzt an der Zeit ist, neue Wege zu gehen.“

Contento stand zuletzt beim SV Sandhauen unter Vertrag, war aber seit Sommer 2021 vereinslos. Im Interview mit der tz und Fussball Vorort / FuPa Oberbayern im Mai 2022 hatte der gebürtige Münchner noch damit geliebäugelt, seine Profikarriere fortzusetzen, aber damals schon erkannt, „dass es schwierig ist, einen Verein zu finden, wenn man ein Jahr draußen ist.“

Diego Contento: Triple-Sieger mit dem FC Bayern

Kanpp ein Jahr später hängt Contento jetzt die Schuhe endgültig an den Nagel – nachdem es auch nicht zu einer Rückkehr zum FC Bayern kam. Beim deutschen Rekordmeister erlebte der Deutsch-Italiener seine erfolgreichste Zetit.

Als waschechtes Eigengewächs wechselte Contento bereits mit vier Jahren an die Säbener Straße und durchlief alle Jugendmannschaften, bis er im Januar 2010 einen Profivertrag beim FC Bayern unterschrieb. Der Außenverteidiger stand unter anderem im Champions-League-Finale „dahoam“ 2012 gegen den FC Chelsea 120 Minuten auf dem Platz.

Das Jahr danach sollte das erfolgreichste in der Karriere von Contento werden. In der Saison 2012/13 holte er mit dem FC Bayern das Triple und war auch Teil der Mannschaft, die anschließend noch den UEFA-Supercup und die FIFA-Klub-WM holen sollte.

Diego Contento absolvierte Trainerlehrgang

Im Sommer 2014 entschied sich der Linksfuß für einen Wechsel nach Frankreich in die Ligue 1 zu Girondins Bordeaux. Bis 2018 absolvierte Contento 78 Partien für die Franzosen, bevor er nach Deutschland zu Fortuna Düsseldorf zurückkehrte. Die Zeit bei den Rheinländern war allerdings von schweren Verletzungen geprägt, sodass Contento in zwei Jahren zu keinem Liga-Einsatz kam.

Anschließend lief der Triple-Sieger noch in 24 Zweitligaspielen für den SV Sandhausen auf – jetzt das Karriereende. In Zukunft freut sich Contento darauf, „meine Leidenschaft für den Sport auf andere Weise auszuleben“. Der 32-Jährige absolvierte in Vergangenheit bereits einen Trainerschein.

Diego Contento bald beim FC Aschheim?

Vielleicht sieht man den Ex-Profi aber auch bald auf den Amateurplätzen Oberbayerns. Schon im vergangenen Sommer hielt sich Contento beim Bezirksligisten FC Aschheim fit, bei dem seine Brüder Vincento, Domenico und Alessandro spielen.

Angesprochen auf eine mögliche Wiedervereinigung mit seinen Brüdern, sagte der Linksfuß im Mai 2022: „Es ist schön, mit meinen Brüdern zu spielen. Ich habe auch viele Anfragen aus München bekommen. Das kann ich mir aber erst in fünf bis sechs Jahren vorstellen.“ Gut möglich, dass dies nun früher der Fall ist. (kk)