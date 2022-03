Bayern fällt aus dem 7. Himmel: Nagelsmann gibt schlechtem Rasen Schuld

Von: José Carlos Menzel López

Musste gegen Hoffenheim drei Treffer seiner Bayern sehen, die wegen Abseits nicht zählten: FCB-Coach Julian Nagelsmann. © MIS

Der FC Bayern kommt in der Bundesliga gegen Hoffenheim nicht über ein Remis hinaus. Trainer Julian Nagelsmann hat den Hauptschuldigen ausgemacht - den Rasen.

München - Noch ist es um Julian Nagelsmanns Kopfhaar gut bestellt. „Das Problem ist: Mir wachsen keine grauen Haare, sondern sie fallen aus“, erklärte der Cheftrainer des FC Bayern nach dem 1:1 (1:1) bei der TSG Hoffenheim auf die Frage eines Reporters, ob ihm denn mit Blick auf die Chancenverwertung seiner Mannschaft das eine oder andere Silberhärchen gewachsen sei. Der 34-Jährige fügte an: „Ob welche ausgefallen sind, kann ich noch nicht sagen. Ich schaue aber morgen, wenn das Gel weg ist.“ Positiv festzuhalten bleibt also, dass sich Nagelsmann trotz der anhaltenden Formschwankungen seiner Mannschaft den Humor bewahrt. Schließlich ist diese nach dem 7:1-Sieg in der Champions League gegen Salzburg am Samstag in Sinsheim quasi aus dem siebten Himmel wieder auf den knallharten Bundesliga-Boden der Realität gefallen.

FC Bayern: Nur 18 Torschüsse feuerten die Münchner auf das Hoffenheim-Tor ab

Nicht nur das Ergebnis war ein anderes als vier Tage zuvor auf europäischer Bühne, auch der Blick auf den Statistikbogen ist zum Haareraufen. Insgesamt 18 Torschüsse an der Zahl feuerten die Münchner auf das von Oliver Baumann gehütete Tor der Hausherren ab, im Inneren seines Gehäuses brachten sie jedoch lediglich einen unter. Hierfür hatte Nagelsmann eine – zugegebenermaßen unkonventionelle – Erklärung parat: den schlechten Rasen. „Der Platz war furztrocken, unfassbar trocken“, meinte der Fußballlehrer nach Abpfiff am Sky-Mikro. Und weiter: „Wenn du normal schießt, springt der Ball so komisch weg, weil er nach dem Kontakt vom Platz gebremst wird.“

FC Bayern nur 1:1 gegen Hoffenheim: Trainer Nagelsmann gibt Rasen die Schuld

Ein vermeintliches Handicap, mit dem sich folgerichtig ja allerdings auch der Gegner herumschlagen musste. Einen Treffer erzielten die Schützlinge von Sebastian Hoeneß ebenfalls – und sorgten somit für Spiel neun von elf seit dem Jahreswechsel, in dem der FCB nicht ohne Gegentor blieb. Selbsterklärend also, dass sich Nagelsmann wieder Fragen nach seiner (zu?) offensiven Spielausrichtung mit nur drei gelernten Verteidigern und bis zu fünf Stürmern anhören musste – ein Thema, das der Fußballlehrer offensichtlich nicht mehr mit Humor nimmt. „Ich habe die Frage in den letzten vier Wochen 1734-mal gestellt gekriegt. Ich finde es gegenüber Spielern wie Serge (Gnabry) oder King (Coman) despektierlich. Die ganze Welt behauptet, sie könnten nicht verteidigen. Aber beide können das, das hat man heute auch gesehen“, so der – leicht gereizte – Nagelsmann.

FC Bayern: Die größte Baustelle bleibt der Defensivverbund

Fakt ist: Auch das Gegentor in Sinsheim, bei dem Lucas Hernández bei David Raums Hereingabe den Passweg zu Torschütze Christoph Baumgartner nicht zustellte, zeigte: Die größte Bayern-Baustelle bleibt der Defensivverbund, an dem selbstverständlich auch die Offensivkräfte der Münchner beteiligt sind. Ernsthafte Konsequenzen dürfte dies angesichts der fehlenden Konkurrenz im deutschen Oberhaus aber nicht haben. Zur Erinnerung: Selbst wenn die Dortmunder Borussia beim Nachholspiel gegen Mainz dreifach punktet, wären es vor dem direkten Duell gegen die Bayern Ende April (bestenfalls) immer noch vier Punkte auf den Tabellenführer. Insofern braucht sich Nagelsmann auch weiterhin keine Sorgen um seine Haarpracht zu machen. Gel hin oder her. José Carlos Menzel López