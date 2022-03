Einzelkritik des FC Bayern: Nur Remis in Sinsheim! Es hagelt gleich zwei Fünfer

Von: José Carlos Menzel López, Florian Schimak

Teilen

Thomas Müller vergab gegen die TSG Hoffenheim einige Chancen. © IMAGO / Eibner

Der FC Bayern war am 26. Spieltag zum Spitzenspiel bei der TSG Hoffenheim zu Gast. Die tz.de-Einzelkritik zum Auftritt der FCB-Stars in Sinsheim.

Sinsheim - Es war toller Fußball, den die Fans am Samstagnachmittag bei der TSG Hoffenheim zu sehen bekamen. Im ersten Durchgang konnten die Gastgeber den FC Bayern noch Paroli bieten, in der zweiten Halbzeit vergab das Team von Trainer Julian Nagelsmann reihenweise Großchancen.

Die Einzelkritik zum FC Bayern von der tz.de zum Topspiel am 26. Spieltag.

Manuel Neuer

Der Kapitän feierte nach fünf Wochen in Sinsheim seine Rückkehr auf den Bundesliga-Rasen. Hielt in der ersten Hälfte einmal stark gegen Kramaric, war dann aber gegen Baumgartner machtlos. Auch im zweiten Durchgang da, wenn er gebraucht wurde. Monster-Reflex in der 79. Minute - wieder gegen Kramaric. Note 2

Benjamin Pavard

Erhielt den Vorzug vor Upamecano, weil er laut Nagelsmann aktuell die besser „Winner-Mentalität“ hat. Stellte seine gute Form auch in Sinsheim unter Beweis. Note 3

Lesen Sie auch Lidl-Kunde will sich mit Gutschein was gönnen - doch mit diesem Kassenbon hat er nicht gerechnet Der Kassenbon eines Lidl-Kunden sorgt für Verwunderung im Netz. Er wollte sich mit einem Gutschein was gönnen - und staunte nach dem Einkauf kräftig. Lidl-Kunde will sich mit Gutschein was gönnen - doch mit diesem Kassenbon hat er nicht gerechnet Paket-Ärger? Nicht hier! GLS-Bote reagiert mit wundervollem Zettel auf Hinweis Wenn Benachrichtigungszettel von Paketdiensten im Netz landen, so ist meistens Ärger der Hintergrund. Das Gegenteil ist jetzt bei einer besonders schönen GLS-Notiz der Fall. Paket-Ärger? Nicht hier! GLS-Bote reagiert mit wundervollem Zettel auf Hinweis

Niklas Süle

Strahlt ein ungemeines Selbstvertrauen aus, war vor allem im ersten Durchgang auch in der Offensive nach Standards gefährlich. Bester Mann in Bayerns Defensive. Abermals. Note 3

Lucas Hernandez

Der Franzose wirkte manchmal etwas fahrig und wusste sich dann nur mit einem Foul zu helfen. Der Einsatz stimmte wie so oft, aber stößt fußballerisch auch immer wieder an seine Grenzen. Note 5

Jamal Musiala

Fast schon wie gewohnt auf der Sechs absolvierte der Youngster ein ordentliches 50. Jubiläumsspiel. Hatte eine überragende Passquote (97 Prozent) und traf im zweiten Durchgang nach Ballgewinn im Hoffenheim-Strafraum nur das Außennetz. Note 3 (ab 81. Sabitzer o.B.)

Joshua Kimmich

Wie immer der Aggressive-Leader im Zentrum, trieb die Mannschaft immer wieder an. Trat super die Ecke vor Lewandowskis Ausgleich kurz vor der Pause. Note 3

Serge Gnabry

Auffälliger als in den vergangenen Wochen und hatte Pech im Abschluss. Defensiv durch die Raum-Angriffe ordentlich gefordert. Im ersten Durchgang mit zwei richtig guten Möglichkeiten, in der 68. Minute dann mit dem Pfostenschuss. Bräuchte endlich mal wieder einen Brustlöser. Note 4

Thomas Müller

Traf im ersten Durchgang zwei Mal, stand dabei aber jeweils im Abseits. Hatte dann die ganze große Chance in der zweiten Hälfte, doch Posch rettete spektakulär auf der Linie. Note 3 (ab 81. Choupo-Moting o.B.)

Leroy Sané

Verlor den Ball vor ersten großen TSG-Chance, besserte sich anschließend und war einer der Aktivposten in der Offensive. Letztlich aber nicht durchschlagkräftig genug in seine Aktionen und manchmal zu fahrig. Note 5

Kingsley Coman

Der neue Winger auf links machte seine Sache in der Defensive ordentlich und brachte die eine oder andere gefährliche Flanke. Hatte aber auch immer wieder unglückliche Aktionen dabei. Note 4

Robert Lewandowski

Zunächst wenig zu sehen vom Weltfußballer und nicht so im Spiel wie gegen Salzburg. War dann aber kurz vor der Pause zur Stelle. Note 3

(smk/lop)