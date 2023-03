Wutausbrüche keine Seltenheit: So tickt Thomas Tuchel

Von: Katharina Brumbauer

Teilen

Er zeigt Emotionen. Wenn ihn eine Situation im Spiel oder im Training ärgert, können mit Thomas Tuchel schon die Pferde durchgehen. Wutanfälle kommen bei dem mutmaßlichen neuen Bayern-Trainer immer wieder vor.

München - Er gestikuliert mit beiden Händen. Schlägt einen Ball weg. „Nach welchen Ideen spielst du eigentlich Fußball?“, schreit Thomas Tuchel seinen Spieler an. „Du kommst ins Training und machst nur was du willst. Hier einen Trick. Da einen Trick. Und es klappt gar nichts. Mir steht‘s bis hier, ehrlich.“ Im Mai 2014 musste sich Mainz-05-Stürmer Shawn Parker eine ordentliche Wutrede von seinem damaligen Trainer Thomas Tuchel anhören. Solche Ausbrüche kamen bei dem 49-Jährigen, wenn er mit einer Aktion im Spiel oder Training unzufrieden war, immer wieder vor. Die Bayern-Spieler dürfen sich auf etwas einstellen: Bald ist bei ihnen im Training immer Feuer unterm Dach.

Thomas Tuchel Geboren am 29. August 1973 (Alter: 49 Jahre) in Krumbach Stationen als Cheftrainer: Mainz 05, Borussia Dortmund, Paris Saint Germain, FC Chelsea Durchschnittliche Amtszeit als Trainer: 2,36 Jahre

Thomas Tuchel als Trainer: im Training und am Spielfeldrand gehen die Emotionen mit ihm durch

Tuchel ist dafür bekannt, an der Seitenlinie Emotionen zu zeigen. Egal ob bei Mainz 05, Borussia Dortmund, Paris Saint Germain oder dem FC Chelsea. Mehr als einmal ist er in seiner Laufbahn wegen eines Wutanfalls am Spielfeldrand vom Schiedsrichter auf die Tribüne geschickt worden. Nach einem hitzigen London-Derby im August 2022 sah der 49-Jährige nach dem Spiel noch die rote Karte, als sich der damalige Chelsea-Coach mit seinem Gegenüber, Tottenham Hotspur-Trainer Antonio Conte, fetzte. Auch beim FC Bayern München, wo Tuchel dem geschassten Trainer Julian Nagelsmann nachfolgt, wird er seine Emotionen nicht verbergen.

Fachlich ist Tuchel unumstritten. Er gilt als einer der erfolgreichsten Trainer. Mit Paris Saint Germain wurde er zweimal französischer Meister, mit Chelsea gewann er 2021 die Champions League und wurde Klub-Weltmeister. Menschlich wird er jedoch häufig als schwieriger Charakter beschrieben. Doch Tuchel hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er auch mit den größten Stars umgehen kann. Italiens Towart-Legende Gianluigi Buffon äußerte sich kürzlich voller Bewunderung über seinen ehemaligen Übungsleiter bei PSG. „Ich habe nur wenige Leute kennengelernt, die so intelligent sind“, sagte Buffon im italienischen TV.

Wenn er am Spielfeldrand steht, ist Feuer unterm Dach: Thomas Tuchel zeigt als Fußballtrainer Emotionen. © Sean Ryan/Shutterstock/imago

Neu-Bayern-Trainer Tuchel: Er wird oft als schwieriger Charakter beschrieben, aber er kann mit den Stars

Dass Tuchel mit einem Mix aus Härte und Einfühlungsvermögen selbst die verdientesten Spieler zu nehmen weiß, wird ihm bei den Bayern zu Gute kommen. Zudem hat der Krumbacher bewiesen, dass er die Königsklasse gewinnen kann. Jetzt soll Tuchel also dafür sorgen, dass beim FC Bayern auch die Leistungen in der Bundesliga wieder stimmen und die Meisterschaft retten.

Am Montag wird Tuchel sein erstes Training an der Säbener Straße leiten. Seine erste Aufgabe wird es sein, die Mannschaft auf das Top-Spiel nach der Länderspielpause gegen Borussia Dormund - seinen Ex-Klub - vorzubereiten. Gut möglich, dass dann ein anderer Wind weht, als zuletzt noch in den Übungen, die Julian Nagelsmann geleitet hatte.

„Am Boden zerstört“: Auch nach seinem Chelsea-Aus zeigt Tuchel Emotionen

Im vergangenen September war Tuchel nach eineinhalb Jahren bei Chelsea gefeuert worden. Die Freistellung erfolgte nach sechs Spieltagen in der Premier League und einer Auftaktniederlage in der Champions League gegen Dinamo Zagreb. Seitdem war der 49-Jährige vereinslos gewesen. Nach zehn Punkten aus sechs Spielen entschlossen sich die Verantwortlichen bei Chelsea um Klubbesitzer Todd Boehly, einen Schlussstrich zu ziehen.

Tuchel reagierte auch auf sein Aus bei den Londonern emotional. Aber auf eine andere Art, als wenn die Wut mit ihm durch geht: Tuchel zeigte sich angefasst, sensibel. Einen Tag nach seinem Rauswurf meldete er sich auf Twitter. „Das ist eine der schwierigsten Erklärungen, die ich je verfassen musste“, schrieb er. Er habe sich bei Chelsea beruflich wie persönlich zuhause gefühlt und er sei „am Boden zerstört“ gewesen, dass seine Zeit bei Chelsea zu Ende gegangen war. Jetzt, sechs Monate später, kann Tuchel aller Wahrscheinlichkeit nach - offiziell bestätigt ist von Vereinsseite immer noch nichts - ein neues Kapitel aufschlagen. Als Trainer des FC Bayern. (kb)