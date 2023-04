Tuchel-Klartext zu Mané – Bayern-Sorgenkind fühlt sich von Thomas Müller verstanden

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Bayern-Cheftrainer Thomas Tuchel hat sich zur Causa Mané geäußert und dem Senegalesen sein vollstes Vertrauen ausgesprochen.

München - Die Prügel-Attacke von Sadio Mané traf den FC Bayern ins Mark. „Das hat uns natürlich beschäftigt“, gab Trainer Thomas Tuchel am Freitag zu. Nach einem Zwist schlug der Superstar Teamkollege Leroy Sané am Dienstag in Manchester ins Gesicht. Der Rekordmeister suspendierte Mané daher für das Spiel am Samstag in Hoffenheim. Zudem wurde er zu einer empfindlichen Geldstrafe verdonnert. Damit sei der „eklatante Vorfall“ laut Tuchel aber auch abgehakt.

FC Bayern München: „Wir haben dann eine positive, energiegeladene Stimmung im Training gehabt“

„Natürlich habe ich im Verlauf des Abends und am Mittwoch mit allen Beteiligten darüber gesprochen. Es war aus meiner Sicht sehr wichtig, dass wir die Sache klar klären, bevor wir ins nächste Training gehen“, sagte der Coach. „Damit haben wir die Luft so reingemacht, dass wir auch wieder positiv miteinander trainieren können. Wie die Spieler, wie beide Beteiligten damit umgegangen sind, hatte es schon eine reinigende Wirkung. Wir haben dann eine positive, energiegeladene Stimmung im Training gehabt. Das ist auch nötig.“

Laut Tuchel sei es vorbildlich gewesen, wie sich Mané nach seinem Ausraster verhalten habe. „Er hat mein vollstes Vertrauen, auch nach diesem Fehler, den er gemacht hat. Jeder hat das Recht, auch mal über die Strenge zu schlagen. Es hat eine Entschuldigung stattgefunden, die absolut glaubwürdig war“, betonte Tuchel, der nach wie vor für Afrikas Fußballer des Jahres „seine Hand ins Feuer“ legen würde. „Der Sadio, ich bin sein erster Anwalt und auch sein erster Verteidiger. Ich kenne ihn ausschließlich als absoluten Top-Profi. Er hat sich nie, nie, nie etwas zuschulden kommen lassen.“

Stimmt nicht ganz. Fakt ist: Mané hat sich in den vergangenen Jahren vor allem mit seinen sozialen Engagements abseits des Platzes einen Ruf als Vorzeige-Profi erarbeitet. Zur Wahrheit gehört aber auch: Der Faustschlag gegen Sané war nicht der erste Fehltritt, den sich der erhoffte Königstransfer des FC Bayern in der Vergangenheit leistete.

FC Bayern München: „Mané ist kein einfacher Charakter“

„Mané ist kein einfacher Charakter. Er war schon in Salzburg jemand, der sich wegtransferiert hat. Er wollte unbedingt weg, das hat er dann gezeigt“, erinnerte Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus (62) am Donnerstag bei RTL an die Salzburger Zeiten von Afrikas Fußballer des Jahres. Zur Erinnerung: Als der Angreifer nach zwei Jahren in der Mozartstadt im Sommer 2014 wechseln wollte, waren ihm dafür alle Mittel recht. Kurz vor Salzburgs Rückspiel im Playoff der Champions League gegen Malmö FF blieb Mané dem Training fern. In weiterer Folge erschien er auch zu anderen Terminen nicht. Wenig später folgte der Transfer zum FC Southampton in die Premier League.

Von dort aus ging es über Liverpool nach München, wo für Mané nicht alles nach Wunsch läuft. Nach einer ordentlichen Anfangszeit folgte Ende des vergangenen Jahres eine Operation am Wadenbeinköpfchen inklusive langwieriger Reha. Seit seinem Comeback kommt er hauptsächlich als Joker zum Einsatz. Im System der Bayern wirkt er wie ein Fremdkörper. Es heißt, das Timing der Zuspiele seiner Mitspieler sei nicht ideal. Beweis dafür seien seine vielen Abseitstore. Nach tz-Informationen fühlt sich Mané fußballerisch vor allem von Thomas Müller (33) verstanden. So oder so: Die Bayern warten auf eine Leistungsexplosion des Senegalesen. So schnell wie möglich. (Philipp Kessler, Manuel Bonke)