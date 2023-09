Palhinha-Wechsel zum FC Bayern vom Tisch? Überraschende Wende

Von: Sascha Mehr

Teilen

Der gescheiterte Wechsel von Palhinha zum FC Bayern München sollte im Winter nachgeholt werden, jetzt verlängerte der Portugiese aber in London.

London – Trainer Thomas Tuchel wünschte sich in der letzten Transferphase einen Sechser und die Bayern-Bosse wollte ihm diesen Wunsch am Deadline-Day erfüllen. Mit João Palhinha war alles klar, der Spieler des FC Fulham reiste bereits in die bayerische Landeshauptstadt, doch dann scheiterte der Transfer plötzlich.

João Palhinha Geboren: 9. Juli 1995 (Alter 28 Jahre), Lissabon, Portugal Verein: FC Fulham Position: Defensives Mittelfeld

FC Bayern mit Transfer-Pleite am Deadline-Day

Grund war, dass der FC Fulham auf die Schnelle keinen Ersatz verpflichten konnte und deshalb einem Transfer des Portugiesen zum FC Bayern München nicht zustimmte. „Er ist geschockt von den Ereignissen. Der Spieler war überzeugt, dass er zum FC Bayern wechseln würde. Er hat seine medizinische Untersuchung absolviert, hat Medienarbeit im Bayern-Trikot geleistet und die Verträge waren fertig“, erklärte Transferinsider Fabrizio Romano anschließend.

Trotz des geplatzten Deals waren die Bayern-Verantwortlichen optimistisch, dass es dann eben im Winter klappt. Palhinhas Bruder Goncalo, der gleichzeitig dessen Berater ist, machte den Fans des FCB Hoffnung auf einen Wechsel im Januar. „Sie haben den Traum nicht getötet, nur verschoben“, schrieb er auf Instagram.

João Palhinha verlängert beim FC Fulham. © IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Doch plötzlich scheint ein Winterwechsel von Palhinha in weite Ferne zu rücken, denn der Spieler hat seinen Vertrag beim FC Fulham verlängert, wie der Klub aus London bekannt gab. „Ich konzentriere mich nur auf meine Arbeit in Fulham und identifiziere mich zu 100 % mit diesem Verein“, lautete das Statement des Spielers zur Vertragsunterzeichnung.

FC Bayern: Wunschspieler Palhinha verlängert in Fulham

„Ich bin glücklich hier. In den letzten Wochen ist viel passiert, man hat viel über meine Zukunft geredet, aber ich konzentriere mich nur auf meine Arbeit bei Fulham. Ich habe großen Respekt vor dem Klub und den Fans. Vom ersten Tag an haben sie mich sehr unterstützt, und das haben meine Familie und ich vom ersten Moment an gespürt, als wir hier ankamen“, so Palhinha weiter.

Die größten Flop-Transfers des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Das neue Arbeitspapier des portugiesischen Nationalspielers läuft bis 2028, mit einer Option für ein weiteres Jahr. Laut Sky-Reporter Florian Plettenberg erhält Palhinha eine deutliche Gehaltserhöhung, aber keine Ausstiegsklausel. Diese Vertragsverlängerung schließt einen Transfer im Winter nicht aus, der 28-Jährige dürfte durch den langfristigen Vertrag aber noch einmal teurer werden für den FC Bayern. (smr)