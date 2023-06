Überraschende Wende bei Kolo Muani – Eintracht-Star will wohl nicht mehr zum FC Bayern

SGE-Kaderplanung

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sascha Mehr schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Bleibt Randal Kolo Muani bei Eintracht Frankfurt oder verlässt er den Verein im Sommer? Zum FC Bayern wechselt er jedenfalls nicht.

Frankfurt – Die Gerüchte um Randal Kolo Muani waren in den vergangenen Wochen und Monaten eines der am meisten diskutierten Themen rund um Eintracht Frankfurt und der Franzose wird vermutlich den ganzen Sommer über in aller Munde sein. Nach seinem Wechsel vom FC Nantes zur SGE spielte der 24-Jährige eine Fabelsaison und schoss sich in die Notizbücher mehrerer europäischer Top-Klubs. Unter anderem zeigten Paris Saint Germain und der FC Bayern München großes Interesse am Angreifer.

Randal Kolo Muani Geboren: 5. Dezember 1998 Verein: Eintracht Frankfurt Position: Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt gesprächsbereit bei Kolo Muani?

Eintracht Frankfurt würde den Torjäger, dessen Vertrag am Main bis 2027 läuft, gerne über den Sommer hinaus halten. „Ich gebe ihn nicht in den Markt und will ihn auch nicht transferieren. Mein Ziel ist, dass Randal bei uns bleibt. Wir müssen ihn nicht verkaufen. Klar, wir müssen auch Transfererlöse erarbeiten – aber wir stehen nicht mit dem Rücken zur Wand. Wir haben uns vielmehr durch die Erfolge nach Corona eine gute wirtschaftliche Ausgangsposition erarbeitet“, sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche zuletzt im Gespräch mit der FAZ.

„Bisher gab es niemanden, der an uns herangetreten ist, es ist bislang alles nur Spekulation“, so Krösche weiter, der nur bei einem sehr lukrativen Angebot gesprächsbereit zu sein scheint.

+ Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/RHR-FOTO

Kolo Muani selbst schließt einen Abgang im Sommer offenbar nicht aus, jedenfalls vermied er ein Bekenntnis zu Eintracht Frankfurt auf einer Pressekonferenz der französischen Nationalmannschaft: „Mein Traum ist es, für einen großen Verein zu spielen - warum auch nicht? Jetzt bin ich bei der Nationalmannschaft und wir haben wichtige Spiele. Wir werden weitersehen, wenn die Länderspielpause vorbei ist.“

Eintracht Frankfurt verlangt offenbar 80 Millionen Euro für Kolo Muani

Zuletzt stand immer wieder der Betrag von 100 Millionen Euro im Raum, ab dem Eintracht Frankfurt gesprächsbereit wäre und über einen Verkauf von Kolo Muani nachdenken würde. Nach Informationen des französischen TV-Senders RMC Sport soll der Stürmer aber günstiger zu haben sein als gedacht. Offenbar verlangt die SGE „nur“ 80 Millionen Euro für den 24-Jährigen, der vor einem Jahr ablösefrei geholt wurde.

Ob es Kolo Muani zum FC Bayern München zieht, ist allerdings plötzlich fraglich. Der TV-Sender RTL will aus dem privaten Umfeld des Spielers erfahren haben, dass dieser nicht mehr an die Säbener Straße wechseln möchte. Das wäre ein herber Rückschlag für den deutschen Rekordmeister bei der Suche nach einem Mittelstürmer. Nach der Länderspielpause dürfte der Transferpoker um den Franzosen weiter an Fahrt aufnehmen, offenbar aber ohne den FC Bayern. (smr)

Rubriklistenbild: © IMAGO/RHR-FOTO