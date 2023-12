UEFA bestraft FC Bayern: Fans droht heftiges Szenario

Von: Luca Hartmann

Wegen des Fehlverhaltens der eigenen Fans wird der FC Bayern von der UEFA hart sanktioniert – neben einer Geldbuße droht sogar ein Zuschauerausschluss.

München – Das Verhalten einiger Bayern-Fans beim siegreichen Champions-League-Auswärtsspiel in Kopenhagen Anfang Oktober kommt den Rekordmeister teuer zu stehen. Die UEFA brummte den Münchnern eine Geldstrafe von 40.000 Euro auf, weil es beim Spiel im Parken Stadion zum „Einsatz verbotener Pyrotechnik“ sowie „Werfen von Gegenständen aus dem Fanblock“ kam, teilte der FC Bayern mit. Sogar ein Spiel ohne eigene Fans droht.

Für das Fehlverhalten der Fans in Kopenhagen gibt es für den FC Bayern eine Geldbuße von 40.000 Euro – und ein Fan-Ausschluss wird angedroht! © Sven Hoppe/dpa

UEFA straft FC Bayern ab – Spiel ohne Fans droht

„Bei erneuter Zuwiderhandlung droht dem Club zudem ein Spiel unter Ausschluss der eigenen Fans!“, schreiben die Münchner auf ihrer Webseite. Für das nächste Auswärtsspiel dürfe der Verein keine Tickets für seine Auswärtsfans erwerben – jedoch wurde diese Strafe vorerst bis Oktober 2025 zur Bewährung ausgesetzt.

Sollten die Anhänger in den nächsten zwei Jahren erneut negativ auffallen, könnte die UEFA die Drohung wahr machen. Ein Szenario, das der Rekordmeister unbedingt vermeiden will.

FC Bayern appeliert an eigene Anhänger

Deswegen richten sich die Bayern in ihrer Mitteilung direkt an die Fans, appellieren an die Vernunft der Anhänger. „Aus diesem Grund richtet der FC Bayern einen dringenden Appell an alle Bayern-Fans, in Zukunft unbedingt auf Pyrotechnik im Stadion zu verzichten und auch jegliches weiteres Fehlverhalten zu unterlassen, da in der Folge alle aktiven (auswärtsreisenden) Bayern-Fans von der Konsequenz betroffen wären“, heißt es.

Zudem will der Verein das Urteil und die Folgen mit den eigenen Anhängern besprechen. Das Thema wurde daher auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des „Arbeitskreises Fandialog“ gesetzt.

Bei Auswärtsspiel gegen Werder Bremen ist es im Bayern-Fanblock zu einem großen Einsatz von Pyrotechnik gekommen. © gumzmedia

Wiederholter Einsatz von Pyrotechnik von Bayern-Fans

Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass der FCB für das Fehlverhalten der eigenen Fans zur Kasse gebeten wird. Jüngst verdonnerte der DFB die Bayern zu einer Geldstrafe von 41.000 Euro, nachdem Anhänger beim Auswärtsspiel in Bremen 41 bengalische Feuer entzündet hatten. Nach dem Abbrennen von Pyrotechnik beim Auswärtsspiel in Stuttgart im März musste der Rekordmeister sogar 115.600 Euro Strafe zahlen.

Auch in der Champions League war das Vergehen der Fans wie in Kopenhagen kein Einzelfall. Beim Spiel gegen Paris Saint-Germain im März kam es ebenfalls zum Einsatz von Feuerwerk sowie von beleidigenden Bannern. Die UEFA sprach damals eine Geldstrafe von knapp 45.000 Euro aus. Wohl auch deswegen droht der Verband dem Rekordmeister nun mit einer deutlich härteren Strafe.

Beim Auswärtsspiel am Dienstagabend gegen Manchester United kann der Rekordmeister aber auf die Unterstützung der mitgereisten Fans bauen. Verzichten muss Thomas Tuchel hingegen auf gleich vier Stars.