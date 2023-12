Ulreich-Kritik am FC Bayern: Zwei Entscheidungen der Bosse gefielen ihm nicht

Von: Marius Gogolla

Die Torhüter-Position stand beim FC Bayern jüngst mehrmals im Fokus. Nun äußerte sich Sven Ulreich zu den Diskussionen. Der Ersatzkeeper übt doppelt Kritik.

München – Sven Ulreich ist seit Jahren ein wichtiger Bestandteil des FC Bayern München. Zusammen mit Manuel Neuer bildet er ein eingespieltes Torhüter-Duo, das sich gut ergänzt. Auch die jetzigen Verantwortlichen des Rekordmeisters wissen um die Qualitäten des gebürtigen Schwaben. Vor wenigen Monaten war das noch anders. Denn die alte Bayern-Führungsriege um Oliver Kahn, Hasan Salihamidžić und Julian Nagelsmann traf Entscheidungen, von denen Ulreich keineswegs begeistert war.

Was war passiert? Manuel Neuer hatte sich schwer verletzt, Ulreich stand als etatmäßiger Ersatztorhüter bereit. Aber: Die Bosse, allen voran der damalige Trainer Nagelsmann, verwehrten ihm seine Rolle und verpflichteten stattdessen kurzerhand Ersatz. Außerdem traf Ulreich noch eine andere Personalentscheidung der Bayern-Verantwortlichen hart. Beide Punkte sorgten für Fragezeichen. Nun griff er sie in einem Interview mit dem Kicker auf.

Ulreich wäre für Neuer-Vertretung bereit gewesen – aber Bayern verpflichtet Yann Sommer

Ulreich hätte nach der schweren Verletzung von Manuel Neuer gerne als Nummer eins bei den Bayern zwischen den Pfosten gestanden. „Es war insgesamt natürlich eine turbulente Phase. Nach Manuels Verletzung brauchten wir einen neuen Torhüter“, sagt Ulreich im Kicker-Interview. „Ich hätte mir auf jeden Fall zugetraut, ihn bis zu seiner Rückkehr zu vertreten.“

Neuer hatte sich im Dezember vergangenen Jahres beim Skifahren einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen und fiel daraufhin monatelang aus. Statt Ulreich die Chance zu geben, verpflichteten die Bayern-Bosse Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach als Ersatz für Neuer. „Ich hatte gut trainiert, war in Form. Aber die Entscheidung des Vereins war eine andere, das muss man dann akzeptieren“, so der 35-Jährige.

Aus für Bayern-Torwarttrainer Toni Tapalovic für Ulreich nicht nachvollziehbar

Es war nicht die einzige Entscheidung, die Ulreich beschäftigte. Auch das Aus für Torwarttrainer Toni Tapalovic bei den Münchnern kam für ihn überraschend. „Wir waren ein super eingespieltes Team. Dann kam Manus Verletzung – das war ein großer Einschnitt, für ihn besonders, aber auch für uns alle. Die Trennung von Tapa kam für uns überraschend, weil wir mit ihm sehr erfolgreich zusammengearbeitet haben“, sagt Ulreich im Kicker-Interview.

Die Gründe für diese Entscheidung kann Ulreich bis heute nicht nachvollziehen. Nachfolger Michael Rechner habe zwar alles „fachlich und kommunikativ gut aufgefangen“, so Ulreich. „Aber insgesamt war es natürlich keine einfache Zeit, denn, wie gesagt: Wir hatten über Jahre als Team gut zusammengearbeitet – und auf einmal war alles anders, daran mussten wir uns alle einfach erst mal gewöhnen.“

Ex-Bayern-Bosse begründeten Entscheidungen über Sommer und Tapalovic

Der damalige Vorstandsvorsitzende Kahn und Sportvorstand Salihamidžić begründeten die Entscheidung für Sommer damals mit dem Erreichen der Saisonziele. Kahn sagte dazu, die Bayern hätten mit Ulreich „einen absolut verlässlichen Mann“, der seine Sache sehr gut mache. Aber man müsse sich auch Gedanken machen, wenn Ulreich sich verletze, sagte Kahn.

Zu dem Rauswurf Tapalovics sagte Salihamidžić in einer Mitteilung des FC Bayern, dass „insbesondere Differenzen über die Art und Weise der Zusammenarbeit“ dazu geführt hätten, dass der Verein sich von Tapalovic trennt. Auch der damalige Bayern-Trainer Julian Nagelsmann deutete in einer Pressekonferenz an, dass die Zusammenarbeit mit Tapalovic nicht für beide Seiten funktioniere.

Ulreich zeigte als Neuer-Vertreter in dieser Saison solide Leistung

Als Neuer-Ersatz hat Sven Ulreich in der laufenden Saison stets eine gute Leistung gezeigt. Seit Ende Oktober steht allerdings Neuer bei den Bayern wieder zwischen den Pfosten, Ulreich absolvierte sein letztes Spiel für die Münchner am 24. Oktober in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul.

Im Sommer wechselte der israelische Torhüter Daniel Peretz (24) für eine Ablöse von rund fünf Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv zu den Bayern. Er reiht sich hinter Ulreich ein, der weiterhin die klare Nummer zwei beim Rekordmeister ist.

Bayern-Trainer Tuchel: „Er kann das auch, weil er ganz klar seine Rolle kennt“

Bayern-Trainer Thomas Tuchel lobte Ulreich für seine Leistung, stellte vor Neuers Rückkehr aber klar, dass Ulreich seinen Platz als Ersatztorhüter wieder einnehmen wird. „Er kann das auch, weil er ganz klar seine Rolle kennt und sich nicht als Konkurrent sieht, sondern er und Manu Freunde sind“, sagte Tuchel im Kicker. „Er weiß um die ehrliche Unterstützung und die besten Wünsche von Manu. So wird das umgekehrt sein, sobald Manu zurückgekehrt ist.“

Ulreich sieht sich selbst als zweiter Torwart hinter Neuer und scheint keine Probleme damit zu haben. „Ich kenne meine Rolle beim FC Bayern“, sagte er im Oktober. Er freue sich, dass Manuel Neuer nach seiner Verletzung wieder spielen könne. (mag)