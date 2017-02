Bruchhagen und Hoeneß: Ziemlich beste Feinde

München - Wortwechsel zwischen HSV-Vorstandschef Heribert Bruchhagen und Bayern-Boss Uli Hoeneß haben Tradition. Seit mehr als 20 Jahren ist das so. Öffentlich ausgetragene Scharmützel, die allerdings nur der Show dienen. Denn tatsächlich sind die beiden Macher miteinander befreundet.

Der Termin steht. Genau 90 Minuten vor den 90 Minuten beginnt das Vorspiel. Ein äußerst schmackhaftes. „Um 14 Uhr bin ich mit Uli Hoeneß zum Essen verabredet“, sagt Bruchhagen, der sich auf das Wiedersehen freut. Ein Treffen unter Freunden, die so oft als Streithähne wahrgenommen werden.

Vielleicht wissen sie auch einfach nur, was gefragt ist – und wovon die Bundesliga lebt. Auch jetzt. Dass Hoeneß den HSV jüngst wiederholt als „potenziell größten Konkurrenten der Bayern“ bezeichnete, verleitete Bruchhagen in der Sport Bild zu der Aussage, da müsse am Bayern-Boss „auf der Zeitschiene wohl etwas vorbeigegangen sein“. Eine Attacke, ein boshafter Seitenhieb etwa auf Hoeneß, der zwischen Juni 2014 und Februar 2016 seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung antrat? „Im Gegenteil“, sagt Bruchhagen. „Ich bin mir sicher, Uli wird das lesen und darüber schmunzeln. Wir sind seit vielen Jahren befreundet“, erklärt der HSV-Chef. Auch in den schwärzesten Stunden stand Bruchhagen seinem Freund bei. Er verrät: „Ich habe Uli auch während seiner Haft in München besucht, als er zum Freigänger wurde. Das weiß nur kaum jemand.“

Bruchhagen und Hoeneß lieben das Spiel mit den Medien

Woher aber rührt der Eindruck, die beiden würden vor allem durch ihre Streits miteinander verbunden sein? Bruchhagen liefert die Erklärung: „Das kommt noch aus den 90ern. Da waren Uli und ich wegen der Verteilung der Fernsehgelder häufig verschiedener Meinung. Das wird immer mal wieder gern hervorgekramt.“ Das ist aber nur die halbe Wahrheit – denn beide lieben das Spiel mit den Medien. Als Bruchhagen 2011 den Jahre zuvor des Kokainkonsums überführten Christoph Daum als Trainer nach Frankfurt holte, mutmaßte Hoeneß, da müsse ja wohl „irgendein Pulver in Bruchhagens Kaffee“ gewesen sein. Der wiederum konterte, das könne Hoeneß nur „aus einer Weinlaune“ heraus gesagt haben.

Ziemlich beste Feinde irgendwie. Und gute Kumpels. Trotzdem: So ganz wohl ist Bruchhagen beim Gedanken an das Wiedersehen mit Hoeneß dann doch nicht. Der Grund klingt irgendwie plausibel: „Mit seinem Verein zu Gast bei Bayern München zu sein, das ist in der Regel ein eher zweifelhaftes Vergnügen.“

