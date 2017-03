Sportdirektor-Posten: Deutliches Statement von Eberl

Mönchengladbach - Wer wird im Sommer Sportdirektor beim FC Bayern? Ein Kandidat ist Max Eberl. Doch der hat vor dem Spiel gegen die Münchner ein recht deutliches Statement abgegeben.

Nach Philipp Lahm kann der FCB allem Anschein nach auch Max Eberl von der Sportdirektor-Liste streichen. Monatelang war über den Gladbacher als möglicher Kandidat für die Stelle spekuliert worden, die seit dem Abgang von Matthias Sammer vakant ist, doch der 43-Jährige hat die Gerüchte um seine Person nun selbst beendet. Der Gladbacher vor dem Spiel, das die Münchner dann mit 1:0 gewannen: „Ich habe immer gesagt, dass es kein Angebot gibt. Ich habe immer gesagt, dass ich Vertrag habe, mich in diesem Klub großartig fühle. Es gibt nichts anderes momentan, als dass ich im Sommer Sportdirektor in Gladbach bin. Ich kann das ‚momentan‘ auch weglassen. Denn es gibt keinen anderen Ansatz.“ Eberl weiter: „Deswegen brauche ich kein Ultimatum! Ich habe mit Rainer Bonhof auch darüber gesprochen, aber da sind wir alle sehr klar.“ Fragt sich nur, wie streng Eberl das Wort „momentan“ auslegt – ansonsten waren es klare Worte.

Aber warum schaffen es die Bayern nicht, den Posten des Sportdirektors zu besetzen? Warum haben sowohl Lahm als auch Eberl abgesagt? Der wohl triftigste Grund: Sie haben Angst, beim Rekordmeister bei wichtigen Entscheidungen kein Mitspracherecht zu haben. Die Bayern suchen nämlich keinen reinen Sportdirektor, dessen Hauptaugenmerk auf der Kaderplanung liegt, sondern vielmehr jemanden, der ständig bei der Mannschaft ist, als ihr Ansprechpartner neben Trainern und Bossen fungiert und das Bindeglied zwischen den Spielern und den FCB-Verantwortlichen gibt.

Kompetenzgerangel bei Transfers

Beim Thema Kaderplanung und Transfers, also letztlich die bedeutenden Beschlüsse, sind seine Kompetenzen eher beschnitten. Bei den Bayern unterliegen Verpflichtungen in erster Instanz Michael Reschke, seines Zeichens Technischer Direkor, hinzu kommen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, die bei großen Geschäften auch immer mit von der Partie sind. Bei all diesen Themen wollte Eberl mit mehr Kompetenzen ausgestattet sein, weshalb sein Entschluss gegen die Bayern – wie der von Philipp Lahm – letztlich logisch erscheint.

Geht es nach Trainer Carlo Ancelotti, ist das aber nicht so schlimm. Dem Mister des FCB ist die Suche nach einem neuen Sportdirektor nämlich gelinde gesagt schnuppe. Schon vor der Partie der Münchner in Gladbach sagte Ancelotti klipp und klar: „Ich bin glücklich mit einem Sportdirektor. Und ohne einen Sportdirektor. Für mich ist es das Gleiche.“

So wie es aktuell aussieht, wird noch etwas Zeit einhergehen, bis die Roten den geeigneten Mann für die Position finden. Es eilt ja auch nicht, schließlich sind die Kerngebiete des zukünftigen Sportdirektors im Moment auf mehrere Schultern verteilt. Oder das „Momentan“ von Eberl endet im Sommer...

Es müllert wieder: FCB besiegt Gladbach - Bilder und Noten vom Spiel Zur Fotostrecke

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!

tz