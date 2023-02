Nagelsmann erklärt Cancelo-Verzicht – und macht Müller Versprechen

Von: Patrick Mayer

Teilen

Trainer des FC Bayern: Julian Nagelsmann. © IMAGO / kolbert-press

Julian Nagelsmann erklärt vor dem Union-Spiel die Aufstellung des FC Bayern. Es geht auch um Thomas Müller. Die Stimmen.

München – Spitzenspiel am Sonntagabend: Der FC Bayern muss gegen Union Berlin ran. Wir fassen für Sie die Stimmen von DAZN aus München zusammen.

Julian Nagelsmann (Trainer des FC Bayern) vor dem Spiel über ...

... die Bedeutung des Spiels gegen Union Berlin: „Nicht vorentscheidend. Aber es ist wichtig. Wir wollen nach unserem Spiel wieder Tabellenführer sein. Wir entscheiden die Meisterschaft nicht heute. Aber trotzdem wäre eine Niederlage nicht gut.“

... seine Entscheidung für eine Viererkette: „Es ist unterschiedlich, wie hoch wir verteidigen. Generell können wir aus der Viererkette besser gegen Union pressen. (...) Union wird eher tief verteidigen und auf Konter ausgelegt, mit dem Spiel gegen Ajax im Gepäck.“

... seinen Entschluss für Josip Stanisic und gegen Joao Cancelo in der Startelf: „Wir müssen auf Upa verzichten, brauchten noch einen Verteidiger auf dieser Position, Stani hat gut trainiert, einen guten Eindruck gemacht und sich reingefuchst auf dieser Position. Mit Joao wäre es etwas offensiv. So haben wir etwas in der Hinterhand. (...) Union hat Stärken bei Standards offensiv und Schwächen bei Standards defensiv. Das kommt noch dazu.“

... seine Startelf-Garantie für Thomas Müller: „Wir wollen für die nächsten Spiele an einer Achse festhalten, und da ist Thomas ein Teil davon.“

Im Video: Nach Strafe – Bayern-Trainer Nagelsmann will emotional bleiben

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand des FC Bayern) vor dem Spiel über ...

... die Partie gegen Union Berlin: „Wir schauen erstmal auf uns. Das ist heute wirklich ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns. Wir sind ein wenig angespannt, spielen gegen einen sehr, sehr guten Gegner.“

... die neue Spannung an der Bundesliga-Spitze: „Als ich gespielt habe, war es immer enger. Man ist dran gewöhnt, dass der FC Bayern viele Punkte Vorsprung hat. Wir haben im zweiten Teil der Saison Punkte liegen gelassen. Angefangen mit den drei Unentschieden. Letzte Woche haben wir in Gladbach nach einer Roten Karte verloren, die keine Rote Karte war. Heute müssen wir es besser machen. (...) Wenn wir unsere Spiele gewinnen, haben wir es immer noch in der Hand.“

... die These von Didi Hamann, der FC Bayern habe ein Disziplinproblem: „Wir haben keine Zeit, uns darüber zu unterhalten. Freut euch auf das Spiel.“

... die Nachfrage nach Hamanns Aussage: „Ich beschäftige mich mit sowas vor einem wichtigen Spiel nicht. Es sind zehn Minuten vor dem Spiel. Was Didi Hamann sagt – er ist wie Sandro (Wagner, d. Red.) Experte. Sie müssen was sagen. Wir haben das intern geklärt. Macht euch da keine Sorgen. Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche. Die Trainer haben die Mannschaft sehr gut vorbereitet. Hoffen wir, dass wir danach wieder Erster sind.“

Das ist heute wirklich ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns. Wir sind ein wenig angespannt.

Urs Fischer (Trainer von Union Berlin) vor dem Spiel über ...

... die Erfolge der Berliner in den vergangenen Wochen und Monaten: „Du kommst nicht dazu, dich zu kneifen, weil zwei, drei Tage später die nächste Aufgabe ansteht. Deswegen bin ich ganz glücklich, mich nicht kneifen zu müssen. Ajax aus dem Europapokal zu werfen, ist nichts Alltägliches.“

... die Herangehensweise gegen den FC Bayern: „Es geht darum, sich kein Alibi zu schaffen. Es waren zwei harte Woche, jetzt mit dem nächsten Highlight hier in München. Die Resultate geben Selbstvertrauen, dass du mental für die nächste Aufgabe vorbereitet bist.“

... Vorgaben gegen München: „Die totale Bereitschaft an den Tag zu legen. Nicht nur im Spiel gegen den Ball, sondern auch im Spiel mit dem Ball. Wir werden Phasen haben, die wir überstehen müssen. Wir werden aber auch Phasen haben, in denen wir den Ball haben.“

(pm)