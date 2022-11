Upamecano im tz-Interview: Bayern-Star hatte Schmerzen und holte sich Hilfe von Opernsänger

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Beim FC Bayern ist Dayot Upamecano inzwischen Stammkraft in der Abwehr. Nun darf der Franzose zur WM. Im tz-Interview erklärt er seine starke Form.

München - Chapeau, Dayot Upamecano (24)! Der Abwehr-Star des FC Bayern spielt bislang eine starke Saison. Ein Lohn dafür: Am Mittwochabend (9. November) wurde er für Frankreichs WM-Kader nominiert. Im Interview mit unserer Zeitung spricht Upamecano über seine Leistungsexplosion.

Herr Upamecano, Sie fahren mit dem amtierenden Weltmeister nach Katar. Gratulation!

Dayot Upamecano: Vielen Dank. Es ist ein großer Traum, der für mich in Erfüllung geht. Jeder Spieler will sein Land bei einer Weltmeisterschaft repräsentieren. Ich werde alles geben für Frankreich.

Wie haben Sie die Kaderbekanntgabe miterlebt? Waren Sie nervös?

Upamecano: Nein, ich bin nie nervös. Ich bin entspannt in meinem Haus vor dem Fernseher gesessen. Ich hätte es auch akzeptieren müssen, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Dann hätte ich weiter hart an mir gearbeitet.

Was war Ihre erste WM-Erinnerung?

Upamecano: Beim Titel 1998 war ich noch nicht geboren. (lacht) Auf YouTube habe ich mir später ein paar Videos von den Turnieren angesehen. Frankreich hatte immer Weltklasse-Spieler: Didier Deschamps, Laurent Blanc, Marcel Desailly, Zinédine Zidane, Nicolas Anelka. Puh! Wenn du jung bist und diese Spieler siehst, denkst du dir: Ich will auch Fußballer werden. Jetzt bin ich auch bei einer WM.

In Dayot Upamecano schlummert ein Löwe, auch wenn er abseits des Platzes ein eher ruhiger Typ ist. © Soeren Stache/dpa

FC Bayern: Upamecano „weiß, dass ich auch noch viel lernen muss“

Sadio Mané dürfte das Turnier mit dem Senegal verpassen. Er hat sich am Dienstag (8. November) verletzt.

Upamecano: Es ist eine schwierige Situation für ihn. Am Mittwoch (9. November) in der Früh habe ich ihn trotzdem noch lachen sehen. Ich weiß, dass er mental unheimlich stark ist. Es wäre wirklich bitter und schade, wenn er die WM verpassen würde.

Mit dem FC Bayern feiern Sie momentan einen Erfolg nach dem anderen. Das 6:1 gegen Bremen war der neunte Sieg in Serie. Warum läuft es so gut?

Upamecano: Wir haben eine gute Vorbereitung gehabt. Als Mannschaft haben wir auch ein gutes Gefühl. Die Atmosphäre ist top. Wir müssen einfach so weitermachen.

Zwischenzeitlich gab es in dieser Saison eine Mini-Krise mit vier sieglosen Spielen.

Upamecano: Es ist richtig, dass es eine kleine schwierigere Phase gab. Aber die Mannschaft will immer weiterarbeiten. Wir haben uns einfach als Team mit den vielen Spielen in schneller Abfolge weiterentwickelt.

Für Sie persönlich ist es ebenfalls eine starke Saison bisher.

Upamecano: Ich bin sehr zufrieden und weiß aber, dass ich auch noch viel lernen muss. Ich muss einfach weitermachen, immer kämpfen. Jedes Spiel ist für mich ein Finale.

Upamecano setzte sich „mit Schwächen auseinander“ und holte persönlichen Fitnesscoach

Was möchten Sie verbessern?

Upamecano: Ich rede nicht gerne über meine Schwächen. Ich arbeite lieber daran.

In dieser Saison hat der FC Bayern bisher die wenigsten Gegentore kassiert. Wie ist das Zusammenspiel mit Lucas Hernández, Matthijs de Ligt oder auch Benjamin Pavard in der Innenverteidigung?

Upamecano: Es ist ein gutes Gefühl mit allen dreien. Lucas ist ein super Verteidiger, auf Matthijs und Benjamin trifft das genauso zu. Alle haben hier einen super Charakter. Wir sind immer fokussiert. Wir wollen jedes Spiel zu Null spielen.

In Ihrer ersten Spielzeit beim FC Bayern lief noch nicht alles glatt. Sie mussten auch von Experten Kritik einstecken.

Upamecano: Wenn mich jemand von außen kritisiert, ist mir das egal. Das ist Fußball. Jeder hat seine eigene Meinung. Ich mache einfach weiter. Egal, was externe Experten sagen. Wichtig ist mir, was meine Vertrauten denken.

Wie gehen Sie mit Kritik um?

Upamecano: Über meine Leistung spreche ich außerhalb des Vereins nur mit meiner Familie und meiner Beraterin. Über Kritik von außen sprechen wir nicht.

Trotz starker Konkurrenz sind Sie Stammspieler, zeigen seit Monaten Top-Leistungen. Was haben Sie verändert im Vergleich zur Vorsaison?

Upamecano: Ich habe mich im Sommer mit meinen Schwächen und auch mit dem, was ich gut gemacht habe, auseinandergesetzt. Ich habe vor der Saison einen Fitnesstrainer engagiert, wenig Urlaub gemacht. Mein absolutes Ziel war es, fit und top vorbereitet in die neue Spielzeit zu starten. Das hat man in den Spielen sofort gesehen.

Bayern-Coach Julian Nagelsmann (l.) und Abwehrspieler Dayot Upamecano waren schon in Leipzig gemeinsam erfolgreich. © Tom Weller/dpa

FCB-Abwehrstar Upamecano: Opernsänger half ihm gegen Stimmbandschmerzen

Sie haben beispielsweise mit einem Opernsänger an Ihrer Stimme gearbeitet.

Upamecano: Am Anfang war das schon komisch. Ich musste kleine Übungen machen, auch singen. Ich habe viel gelacht. Danach war es aber ganz entspannt. Es hat mir sehr geholfen. Weil ich in der Abwehr in den Spielen viel rede, hatte ich immer Stimmbandschmerzen. Die sind nun weg.

Ihr Spielaufbau hat sich stark verbessert. Laut Statistik sind Ihre langen Zuspiele die genauesten aller Feldspieler in den europäischen Top-Ligen.

Upamecano: Ich arbeite schon lange mit Julian Nagelsmann zusammen. Ich höre ihm zu. Er fordert von mir, hinter die gegnerische Abwehrkette zu spielen. Das klappt mittlerweile ganz gut.

Wie wichtig ist der Trainer für Ihre Entwicklung?

Upamecano: Sehr wichtig. Er hat viel Videoarbeit mit mir gemacht. Aber was mir sehr wichtig ist, ist, dass er mir auch sagt, wenn ich mal nicht so gut gespielt habe. Ich mag ehrliches Feedback und nicht nur hören, dass ich gut war. Er sagt mir direkt, wenn ich mal einen Gang zulegen sollte. Das gefällt mir.

Wie interpretieren Sie Ihre Rolle als Abwehrspieler?

Upamecano: Ein Verteidiger muss schnell, konzentriert, gut mit dem Ball sein. Und aggressiv. Sehr aggressiv.

Auf dem Platz wirkt es teilweise so, als würden Sie Ihre Gegenspieler fressen wollen. Abseits des Rasens scheinen Sie eher ruhig zu sein.

Upamecano: So war ich schon immer. In der Schule war ich sehr zurückhaltend, ruhig, fast schüchtern. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass ich eine andere Welt betrete, wenn ich auf den Fußballplatz gehe. Ich bin wie ein Löwe. Ich bin immer relaxt. Aber wenn ich auf den Rasen gehe, kämpfe ich. In der Jugendzeit war ich immer Kapitän, obwohl ich privat eigentlich eher ruhiger bin.

Upamecano wurde vom Stürmer zum Verteidiger umgeschult – und will „mehr Tore machen“

Apropos früher: Sie waren Stürmer. Wann wurden Sie zum Verteidiger umfunktioniert?

Upamecano: In der U15. Ich habe als Kind zu Zinedine Zidane, Thierry Henry oder Samuel Eto’o aufgeschaut. Mein Trainer hat mir dann mal gesagt, ich müsse in die Abwehr – obwohl ich viele Tore geschossen habe. Damals habe ich überall gespielt: Stürmer, Linksaußen, auch im Mittelfeld. Ich kann also auch dribbeln. Wenn mein Trainer gesagt hat, du spielst Rechtsverteidiger oder Torwart, war mir das egal. Ich wollte einfach spielen.

Würden Sie jetzt auch noch als Stürmer spielen? De Ligt wurde ganz vorne in dieser Saison schon eingesetzt.

Upamecano: Ich mache das, was mein Trainer sagt. (lacht)

Für den FC Bayern haben Sie in 60 Pflichtspielen aber erst einmal getroffen.

Upamecano: Ich möchte torgefährlicher werden. Ich muss mehr Tore machen. Wenn es der Mannschaft hilft und ich nach vorne dribbeln kann, mache ich das auch. Aber: Priorität hat, dass ich gut verteidige und wir keinen Gegentreffer kassieren.

Bixente Lizarazu, Franck Ribéry oder auch Willy Sagnol sind Vereinslegenden. Momentan spielen fünf Franzosen beim FC Bayern. Warum fühlen sich Ihre Landsleute so wohl in München?

Upamecano: Weil wir nicht nur eine gute Fußballausbildung, sondern auch Gewinnermentalität haben. Das passt perfekt zum FC Bayern.

