FC Bayern auf US-Tour: Sportwissenschaftler verrät seine Anti-Jetlag-Tipps

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Der FC Bayern befindet sich auf US-Tour. Der Zeitunterschied belastet die Stars. Ein Sportwissenschaftler verrät seine Anti-Jetlag-Tipps.

München/Washington – Eine Woche USA. Was nach einer schönen kurzen Tour klingt, ist für die Stars des FC Bayern auch eine große Belastung. Vor allem aufgrund des sechsstündigen Zeitunterschieds zwischen dem aktuellen Aufenthaltsort Washington D.C. und der Heimat München. Im zweiten Stopp Green Bay sind es sogar sieben Stunden.

FC Bayern auf US-Tour: Manuel Neuer übt Kritik an Reiseplanung

„Die Reise war schon anstrengend“, gab Kapitän Manuel Neuer (36) nach der Ankunft am Montagabend im Mannschaftshotel zu. „Wir hängen alle ein bisschen durch.“ Wenn es nach dem Torwart gegangen wäre, hätte er die Reise etwas anders geplant.

„Ich wäre nicht komplett in die amerikanische Zeitzone rübergegangen. Ich wäre einfach drei Stunden rübergegangen und hätte versucht, dass der deutschen Zeit eher anzupassen, damit wir im Rhythmus bleiben. Dann hätten wir auch in Hinblick auf das Leipzig-Spiel nicht so eine große Umstellung“, so Neuer mit Blick auf den Supercup am 30. Juli. „Man sagt ja, pro Tag gewinnt man dann eine Stunde. Dann hätten wir es auf jeden Fall ein bisschen leichter.“

Sportwissenschaftler verrät seine Anti-Jetlag-Tipps für den FC Bayern

Die tz hat Sportwissenschaftler Matthias Blankenburg gefragt: Wie können die Bayern trotz Jetlag-Gefahr das Optimale aus ihrem Körper rausholen? „Ich glaube, das Allerwichtigste ist, schnell in einen gleichen Tag-/Nacht-Rhythmus zu finden“, sagt der Inhaber der Münchner Praxis MYOS. „Die Verschiebung des Biorhythmus ist für so eine Reise die größte Herausforderung in Kombination mit dem Training und Wettkampf.“



Am Dienstag trainierte die Mannschaft zweimal, am Abend standen noch Marketingtermine auf dem Programm. Am Mittwoch steht das erste Testspiel gegen D.C. United mit Trainer Wayne Rooney (36/ehemals Manchester United). Ein knackiger Zeitplan also für Neuer & Co. Guter Schlaf ist daher aus Sicht Blankenburgs das A & O.

Serge Gnabry und der FC Bayern vor ihrem Flug nach Washington. © Peter Kneffel/dpa

„Ich würde idealerweise schauen, ein gut belüftetes Zimmer zu haben. Auf keinen Fall total runterklimatisieren“, rät Blankenburg. Noch wichtiger sei es, das Zimmer beim Schlafen komplett dunkel zu halten. „Das Schlafhormon Melatonin wird vor allem bei Dunkelheit gebildet und hilft dadurch möglichst schnell in den Schlafrhythmus der Zeitzone zu kommen, in der sich die Spieler befinden.“



FC Bayern: Oliver Kahn verschätzt sich mit Wetter-Prognose in Washington

Vorstands-Boss Oliver Kahn (53) sieht die Reise und die damit verbundenen Strapazen hingegen nicht so dramatisch. „Andere Klubs sind noch viel mehr unterwegs. Deswegen glaube ich nicht, dass eine Woche eine Überbelastung für die Spieler ist“, befand der Ex-Torhüter. „Sie können hier gut trainieren.“

Mit einem Augenzwinkern fügte Kahn an: „Es ist ja hier auch nicht so extrem heiß, wie es gerade in Deutschland ist. Es ist ja fast eine Art Erholung…“ Die Temperaturen in Washington D.C. liegen aktuell täglich bei über 30 Grad Celsius und sind damit sogar noch etwas höher als in München… Trotz der Belastung sieht Neuer das Positive: „Wir freuen uns auf die Erlebnisse und sind gespannt, was uns erwartet.“ P. Kessler, M. Bonke