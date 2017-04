User-Mehrheit meint: Backup für Lewandowski ist Pflicht!

München - Das Fehlen von Robert Lewandowski war ein Grund für Bayerns Heimniederlage gegen Real. In einer Abstimmung sieht eine klare Mehrheit unserer User einen Fehler der Bayern-Bosse, weil sie keinen adäquaten Ersatz verpflichtet haben.

Wow, selten fiel eine Umfrage so deutlich aus! Wir haben unsere User gefragt, ob es eventuell ein Fehler der Bayern-Bosse war, keinen adäquaten Ersatz für Robert Lewandowski zu verpflichten. Der Pole fiel gegen Real Madrid im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals wegen einer Schulterverletzung aus - und fehlte seiner Mannschaft sehr. Ob es allein seine Abwesenheit war, die Bayern 1:2 verlieren ließ, sei dahin gestellt. Doch die Mehrheit unserer User ist sich einig.

Fast 90 Prozent werfen Vereinsführung Fehler vor

Bei knapp 6000 abgegebenen Stimmen votierten 87 Prozent auf die Frage „War es ein Fehler des FC Bayern, keinen Stürmer-Ersatz für Lewandowski zu verpflichten?“ für die Antwort-Option „Ja, definitiv. Ein Backup für Lewy ist Pflicht!“. Lediglich 13 Prozent meinten: „Nein, der Kader ist stark genug, um das abzufangen.“ (Stand, 14. April, 14 Uhr). Am Ende dieses Artikels können Sie weiterhin abstimmen!

Nicht nur Bayern-Präsident Uli Hoeneß hatte in der Winterpause alle Einwände, dem Kader fehle ein zweiter gelernter Stürmer, energisch vom Tisch gewischt: "Robert ist so zäh, so fit, seine Muskulatur ist ein einziger Strang. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, bei dem ist alles tipptopp." Auch der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge bekräftigte noch im Februar: "Robert ist nie verletzt. Da muss man nicht unbedingt noch irgendeinen zweiten großen Mittelstürmer in der Hinterhand haben."

Lahm: „Lewy ist so gut wie unser einziger Stürmer“

Nach der Hinspiel-Pleite gegen die Königlichen gab es von den Bayern-Bossen keinen Kommentar zu Lewandowski beziehungsweise einem fehlenden Backup für den Knipser, FCB-Kapitän Philipp Lahm räumte jedoch ein: "Lewy ist so gut wie unser einziger Stürmer, Thomas ist ja mehr so ein hängender Stürmer. Deswegen war der Ausfall natürlich bitter."

Unsere User sehen das ähnlich und werfen dem Management Versäumnisse vor. „Klar ist es schwer einen Lewa 1:1 zu ersetzten, was für ein Wahnsinn ist es aber, deswegen keinen Backup für diese Position zu verpflichten? Sechser haben wir massenweise. Auch Neuer ist schwer zu ersetzen, brauchen wir deshalb keinen Ersatztorhüter? Bei einer Verletzung können wir ja einen Feldspieler ins Tor stellen. Das ist natürlich Unsinn, so was macht man nicht, aber dass man keinen zweiten gelernten Stürmer hat, ist grob fahrlässig“, poltert User Quintus auf tz.de.

So lange laufen die Verträge der Bayern-Stars Zur Fotostrecke

Beinahe alle Nutzer sind sich allerdings einig, dass ein richtiger, internationaler Topstürmer auf ähnlichem Niveau wie Lewandowski nicht oder nur schwer zu finden ist. Sie stellen zurecht die Frage, welcher Weltklasseangreifer sich denn als Nummer zwei hinter dem Polen freiwillig auf die Bank setzen würde. Ein Vorschlag aus unserer Redaktion wäre Dries Mertens vom SSC Neapel.

Zumindest bleibt die Hoffnung, dass der Torjäger im Rückspiel am kommenden Dienstag wieder mitwirken kann. Trainer Carlo Ancelotti gab sich auf der Pressekonferenz am Karfreitag optimistisch, dass Lewandowski in Madrid wieder im sturmzentrum wirbeln kann.