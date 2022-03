Überraschung bei Besiktas Istanbul! Ex-Bayern-Star wird Trainer beim türkischen Meister

Von: Jonas Raab

Lukas Podolski (Mitte) lacht mit Valerien Ismael (rechts) 2007 im Bayern-Trikot. Nun übernimmt Ismael das Traineramt bei Besiktas Istanbul. © ActionPictures/imago

Ein ehemaliger FC-Bayern-Profi und Bundesliga-Trainer übernimmt das Ruder beim 21-maligen türkischen Meister Besiktas Istanbul.

Istanbul - In der türkischen Millionenmetropole dreht sich das Fußballkarussell. Erst stellte Fenerbahce Istanbul den ehemaligen DFB-Star Mesut Özil aufs Abstellgleis; nun übernimmt beim Stadtrivalen Besiktas ein alter Bekannter aus der Bundesliga das Traineramt. Ex-Bayern-Abwehrspieler Valerien Ismael beerbt den Interims-Trainer Önder Karaveli an der Seitenlinie des Traditionsklubs. Ob Ismael eine Dauerlösung ist, bleibt abzuwarten.

Ismael wurde in den vergangenen Tagen immer wieder mit dem 21-maligen türkischen Meister in Verbindung gebracht. Nun bestätigte die Sport1-Redaktion das Gerücht. Auch andere Medien berichten übereinstimmend. Besiktas belegt derzeit einen enttäuschenden achten Tabellenplatz. Der ehemalige FC-Bayern-Profi soll nun das Ruder rumreißen.

Besiktas Istanbul: Ehemaliger Bayern-Profi Valerien Ismael wird Trainer in der Türkei

Als Spieler lief der 46-jährige Franzose in der Bundesliga neben dem FC Bayern auch für Werder Bremen auf und beendete bei Hannover 69 seine aktive Karriere. Als Trainer in Deutschland stand er bei den Hannoveranern, beim 1. FC Nürnberg und beim VfL Wolfsburg an der Seitenlinie.

Zuletzt trainierte Ismael den englischen Zweiligisten West Bromwich Albion. Der Verein trennte sich nach nur sieben Monaten und auf dem fünften Tabellenplatz liegend Anfang Februar vom gebürtigen Straßburger. Zuvor hatte er den Ligakonkurrenten FC Barnsley trainiert.

FC Bayern: Ex-Profi Valerien Ismael wird Trainer bei Besiktas Istanbul - eine Dauerlösung?

In der Türkei erwartet Ismael nun ein spannendes neues Kapitel. Acht Spieltage verbleiben in der Süper Lig noch. Ob der ehemalige Bayern-Verteidiger auch über das Saisonende Trainer in Istanbul bleibt, hängt wohl auch den Ergebnissen, die er mit seinem Team sammelt.

Kürzlich berichtete das türkische Medium A Spor – da war der Ismael-Deal noch nicht fix – von einem Einjahresvertrag, 750.000 Euro Gehalt und der Option auf Ausdehnung des Kontrakts um eine weitere Saison.

Valerien Ismael übernimmt: Aber Besiktas Istanbul ist heiß auf deutsche Trainer

Laut Sport1 wird für die kommende Saison auch der ehemalige Schalke- und Nürnberg-Coach Jens Keller, der seit Ende Juni 2020 ohne Trainer-Job ist, als heißer Kandidat bei Besiktas gehandelt. Demnach fanden bereits Zoom-Meetings zwischen Keller und Istanbul-Sportvorstand Ceyhun Kazanci statt.

Auch der Name Daniel Farke geistert durch Istanbul. Der Deutsche war langjähriger Trainer bei Norwich City in der Premier League und zuletzt beim russischen Topklub FK Krasnodar tätig. Im Zuge des Ukraine-Kriegs legte er sein Amt in Russland nieder. (jo)