FC Bayern veralbert Lewandowski: „Robert hat doch ein Herz für Bayern“

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Robert Lewandowski kassiert bei seiner Rückkehr zum FC Bayern mit Barcelona eine 0:2-Pleite. Nach der Partie nimmt ihn Präsident Herbert Hainer aufs Korn.

München – Wortlos schlich Robert Lewandowski am Dienstagabend aus der Allianz Arena Richtung Mannschaftsbus des FC Barcelona. Tore blieben dem Polen bei seiner Rückkehr zum FC Bayern verwehrt, immerhin Pfiffe von den Münchner Fans erspart. Der Empfang der Zuschauer war herzlich, Gastgeschenke gab es jedoch keine.

Wobei, die Einladung zum Toreschießen von Bayern-Kapitän Manuel Neuer, der dem Ex-Kollegen den Ball in die Füße spielte, schlug er zur Überraschung aller aus. FCB-Präsident Herbert Hainer konnte sich wohl auch deswegen eine Spitze in Richtung Lewandowski nicht verkneifen.

FC Bayern scherzt über Lewandowski und wundert sich

„Der Robert hat halt doch ein Herz für Bayern“, scherzte Hainer auf tz-Nachfrage angesprochen auf die vielen vergebenen Chancen von Lewandowski. „Ich glaube aber, dass die Mannschaft in der zweiten Halbzeit gesehen hat, dass sie eine gute Chance hat und sie hat das mit den zwei Toren gut genutzt.“ Lewandowski hatte in der ersten Halbzeit eine Fülle an Chancen vergeben. Zu Beginn zielte der 34-Jährige einen Tick zu hoch, später scheiterte er an Torwart Manuel Neuer oder wurde im letzten Moment von den aufmerksamen Abwehrspielern um Lucas Hernandez oder Dayot Upamecano gestoppt.

Im Anschluss wurde Neuer auf die Hainer-Spitze in Bezug auf Lewandowski angesprochen. „Das war natürlich ein Scherz“, meinte der Nationaltorhüter. „Es war ein emotionales Spiel für ihn, ich glaube, er hatte sich viel vorgenommen. Aber wir kennen ihn natürlich auch, die Defensive und auch ich als Torwart. Heute war eher das Glück auf unserer Seite.“ Ähnlich sah es Sportvorstand Hasan Salihamidzic: „Er hat zwei, drei gute Szenen in der ersten Halbzeit. Ich habe mich gewundert, dass er daraus kein Tor gemacht hat.“

Robert Lewandowski blieb bei seiner Rückkehr zum FC Bayern torlos. © Ulmer/Imago

FC Bayern: Präsident Hainer veralbert Lewandowski – „Robert hat doch ein Herz für Bayern“

Trotz des wochenlangen Wechsel-Theaters wurde Lewandowski an alter Wirkungsstätte freundlich empfangen. Von den Rängen gab es vor dem Spiel viel Beifall, demonstrativ applaudierte der Pole zurück. Entsprechend klatschte Lewandowski vor dem Spiel jeden seiner Ex-Kollegen ab.

Nach dem Schlusspfiff gab es auf dem Platz auch eine herzliche Umarmung von Ex-Trainer Julian Nagelsmann. „Er hat kein Tor gemacht. Da freue ich mich drüber - für ihn persönlich nicht, aber aus unserer Sicht“, sagte Nagelsmann. Im Nachhinein vielleicht die richtige Reaktion, ein verärgerter Lewandowski hätte die Bayern vielleicht mit mehr Killerinstinkt zerlegt.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Robert Lewandowski: Rückkehr zum FC Bayern war „nicht so leicht“

„Ich habe mit ein paar Fanclubs vorher geredet, die haben alle gesagt, dass sie ihn freundlich empfangen. Er hat so viel gemacht für uns, hat acht Jahre hier gespielt und alle Titel gewonnen. Das ist nur fair“, freute sich Hainer über den warmen Empfang für Lewandowski, um noch einmal mit einem Lachen zu betonen: „Und wie ich gerade gesagt habe, er hat ja auch ein Herz für den FC Bayern.“

Lewandowski selbst gab im Vorbeilaufen auf Sky-Nachfrage an, dass seine Rückkehr „nicht so leicht“ war. Die spanische Presse sprach nach der Barca-Pleite gegen den FC Bayern von einem „ewigen Albtraum in München“.