Als Achter oder Zehner gesetzt: FC Bayern verleiht Ausnahmetalent Paul Wanner in die 2. Bundesliga

Von: Simon Jacob

Paul Wanner debütierte als 16-Jähriger für den FC Bayern in der Bundesliga. © IMAGO/Sven Leifer

Der FC Bayern verleiht Paul Wanner für ein Jahr zum SV Elversberg. Beim Zweitliga-Aufsteiger soll das Mittelfeldjuwel Spielpraxis im Profibereich sammeln.

München – Vieles hatte bereits in den letzten Wochen auf einen befristeten Abschied Paul Wanners aus München hingedeutet. Laut über einstimmenden Medienberichten verleiht der FC Bayern sein Ausnahmetalent. Allerdings nicht zum österreichischen Vizemeister Sturm Graz, wonach es lange ausgesehen hatte, sondern zum SV Elversberg in die 2. Bundesliga. Beim Aufsteiger soll Wanner Spielpraxis im Profibereich sammeln und bestenfalls zum Klassenerhalt beitragen. Nach Berichten der „Sport Bild“ ist der 17-Jährige in Elversberg fest als Stammspieler auf der offensiven Achter-Position oder auf der Zehn eingeplant.

In der Saisonvorbereitung reiste Wanner mit den Profis des FC Bayern nach Asien, schaffte anschließend aber nicht den Sprung in den Bundesligakader der Münchner. Stattdessen kam er in dieser Saison bereits dreimal für die U23 des Rekordmeisters in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Beim bisher einzigen Sieg der Bayern-Amateure gegen Drittligaabsteiger SpVgg Bayreuth (2:1) traf er sehenswert zum zwischenzeitlichen 2:0.

Im letzten Spiel gehörte Wanner bereits nicht mehr zum Kader des FC Bayern II und wird auch heute Abend im Heimspiel gegen den FC Memmingen fehlen.

Paul Wanner: Jüngster Bundesligaspieler in der Geschichte des FC Bayern

Für die erste Mannschaft der Münchner debütierte Wanner im Januar 2022 im Alter von 16 Jahren und 15 Tagen in der höchsten deutschen Spielklasse und schwang sich dadurch zum jüngsten Spieler in der Bundesligageschichte des FC Bayern auf. Lediglich Dortmunds Yousouffa Moukoko (16 Jahre und ein Tag) war bei seinem ersten Bundesligaeinsatz jünger.

Für den Rekordmeister kam der im österreichischen Dornbin geborene Deutsche seitdem auf insgesamt sechs Kurzeinsätze in der Bundesliga sowie zwei in der UEFA Champions League.

Neben Wanner stehen auch bei Arijon Ibrahimovic die Zeichen auf Abschied. Der 17-jährige Offensivkünstler steht vor einer Leihe nach Italien zu Serie-A-Aufsteiger Frosinone Calcio. (Simon Jacob)