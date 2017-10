Das sind die Verlierer des Trainerwechsels beim FCB

Beim FC Bayern läuft es nach dem Trainerwechsel wieder rund. Zahlreiche Spieler äußerten sich in den vergangenen Tagen lobend über Jupp Heynckes. Es gibt aber auch Verlierer.

München - 8:0-Tore, zwei deutliche Siege - das ist die Bilanz von Trainer Jupp Heynckes seit seiner Rückkehr auf den Trainerstuhl des FC Bayern München. 5:0 und 3:0 endeten die Partien, der deutlichere Sieg stammt aus der Bundesliga, in der Champions League musste am Mittwoch der schottische Meister Celtic Glasgow mit der wiedergewonnenen Stärke der Münchner zurechtkommen. Das gelang eher mäßig, Müller, Kimmich und Hummels hießen die Torschützen.

Eines fällt auf, seit Heynckes in München wieder das Sagen hat: Die Stimmung an der Säbener Straße ist eine andere, von allen Seiten prasselt Lob auf den 72-Jährigen ein. Das Training sei besser, es mache wieder Spaß, Fußball zu spielen, so der Tenor unter den Spielern des deutschen Rekordmeisters. Klingt so, als gebe es nur Gewinner beim FC Bayern, als hätte der Trainerwechsel so funktioniert, wie es sich Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge ausgemalt hatten.

Doch es gibt auch jene, deren Position nach der Trainerrochade eine schlechtere ist. Und es sind prominente Spieler: James Rodriguez, 26, im Sommer für 13 Millionen Euro von Real Madrid ausgeliehen, und Corentin Tolisso, 23. Der Franzose wurde für 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon verpflichtet, ist damit Bayerns Rekordtransfer. Beide sind unter Heynckes außen vor.

Heynckes setzt auf die Etablierten

Beim 5:0 gegen den SC Freiburg durfte Tolisso in der Schlussphase für zwölf Minuten ran, James saß 90 Minuten auf der Bank. Gegen Celtic Glasgow spielte James ab der 78. Minute mit. Beide Spiele haben gemein, dass sie zur Zeit der Wechsel längst entschieden waren. Heynckes setzt auf die etablierten Spieler, auf Robben, Müller, Boateng, Hummels - aber nicht auf die Neulinge. Und sollte sich einer aus der Startformation verletzen, wie Javi Martinez gegen Freiburg, ist im defensiven Mittelfeld nicht Rekordtransfer Tolisso der erste Ersatz, sondern Sebastian Rudy.

Heynckes gilt nicht als großer Freund der Rotation. Das Personal, das die vergangenen beiden Partien überzeugend gewonnen hat, wird auch in den nächsten Wochen, wenn es gegen RB Leipzig und Borussia Dortmund geht, in der Startformation stehen. „Ich werde mit den Spielern sprechen, die gespielt haben. Und wenn dann der ein oder andere eine Pause bräuchte, dann werde ich wechseln. Aber das sind Hochleistungsprofis. Die können auch drei Spiele in einer Woche absolvieren ohne Probleme“, sagte der Trainer der Bayern auf einer Pressekonferenz.

Er glaube aber auch, dass die Spieler, die nicht zum Einsatz kamen, „nicht unzufrieden sind und ihre Chance bekommen“ werden. Welche Rolle James Rodriguez und Corentin Tolisso in seinen Überlegungen spielen, muss sich hingegen erst noch zeigen.