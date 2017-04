Heftige Worte von enttäuschtem Kahn nach Bayern-Pleite

München - FC Bayern, das war nichts! Im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals hat der FC Bayern daheim und in Unterzahl gegen Real Madrid verloren. Oliver Kahn fand harte Worte zu der Niederlage.

Ein Mann, zwei Gesichter – und darin geschrieben die Geschichte eines Spiels. Arturo Vidal jubelte nach seinem Super-Kopfball, und Lothar Matthäus lobte bei Sky: „Energisch, kraftvoll, wunderschön!“ Aber dann musste er eben anfügen: „Viel besser als der Elfmeter. Das war nix, ich glaub’ der ist bis Ismaning geflogen…“ Mal abgesehen davon, dass die wenigsten Schiedsrichter derart überzeugt auf den Punkt gezeigt hätten wie Nicola Rizzoli, war der Elfer die perfekte Chance, direkt vor der Pause das 2:0 zu markieren. Stattdessen folgte direkt nach der Pause das 1:1 durch Ronaldo, später dann das 1:2 – und die Ausgangslage hatte sich dramatisch verschlechtert.

Und das hatten sich die „Bayern selbst zuzuschreiben“, befand Oliver Kahn im ZDF. „Der Elfer, das 1:1, dann die gelb-rote Karte. Das sind zu viele Fehler. Aber man kann auch mit zehn Mann viel, viel besser verteidigen. Das war einfach schlecht gemacht. Ich hatte das Gefühl: Schenken die das ab?“

Matthäus: „Das ist kein Handspiel“

Harte Worte vom Titan – aber zurück zum Elfmeterpfiff, den Ex-Bayer Matthäus als falsch beurteilte: „Franck Ribéry schießt, Carvarjal blockt ihn mit der Schulter ab, das ist kein Handspiel.“ Oliver Kahn war da etwas vorsichtiger in der Beurteilung, ließ aber die gleiche Tendenz erkennen – vor allem, was Vidals Ausführung betrifft: „Ich will das nicht entscheiden. Carvajal zieht ja eigentlich den Arm weg! Aber wenn der Oberarm dabei war… Ja, dann war es ein Elfmeter. Aber Vidal hat da eine Schusstechnik, die ich bei einem Elfmeter lange nicht gesehen habe. Das war unangemessen, rohe Gewalt…“

Und als der von roher Gewalt beschleunigte Ball noch gen Ismaning unterwegs war, dachten wohl die meisten Fans schon an den etatmäßigen Elferschützen Robert Lewandowski, der mit seiner Schulterverletzung auf der Tribüne saß. Noch, wie Karl-Heinz Rummenigge versprach: „Es ist von Tag zu Tag besser geworden – aber Carlo wollte kein Risiko eingehen. Nächste Woche wird er mit hundertprozentiger Sicherheit spielen.“

Allein – er sollte auch treffen, damit sich Manuel Neuers Optimismus bewahrheitet. „Wir glauben an uns, weil wir in der ersten Hälfte das bessere Team waren und auch 2:0 oder 3:0 hätten führen können. Wir können in Madrid ein 2:1 schaffen und in die Verlängerung kommen – oder auch 2:0 gewinnen.“ Ein fitter Lewy würde dabei sicher helfen.

