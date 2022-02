Bundesliga-Hammer: Wenig verlässt FC Bayern - und springt in Profi-Kader von Traditionsverein

Von: Moritz Bletzinger

Marcel Wenig wechselt vom FC Bayern mit klarer Bundesliga-Perspektive zu Eintracht Frankfurt. © Kevin Voigt/Imago

Nach der Transfermeldung Marcel Wenig kristallisiert sich heraus: Der Youngster ist bei Eintracht Frankfurt für den Bundesliga-Kader eingeplant.

München - Der FC Bayern verliert ein Talent an die Konkurrenz. Marcel Wenig verlässt München im Sommer. Sein Vertrag läuft aus und dann schließt sich der 17-Jährige Eintracht Frankfurt an. Die Hessen erwarten sich offenbar sehr viel vom Mittelfeld-Juwel.

Transfer in die Bundesliga: Eintracht Frankfurt verpflichtet Marcel Wenig wohl nicht für neues Reserveteam

Der Wechsel zu einem Bundesliga-Verein hatte sich bereits angedeutet. Am Donnerstag vermeldete der FC Bayern dann Vollzug. Eintracht Frankfurt hat Marcel Wenig von sich überzeugt - und andersherum.

Die Eintracht bastelt aktuell am Kader für eine zweite Mannschaft. Die U23 soll wieder gemeldet werden und ab nächster Saison wohl in der fünftklassigen Hessenliga an den Start gehen. Marcel Wenig ist aber wohl kein Teil der Reserve-Pläne.

FC Bayern: Marcel Wenig wechselt in Bundesliga-Kader von Eintracht Frankfurt

Nach Informationen von Fussball Vorort hat Frankfurts Sportdirektor Markus Krösche in den Verhandlung nie über die zweite Mannschaft gesprochen. Marcel Wenig soll behutsam aufgebaut werden, das heißt aber nicht, dass er für die Reserve oder die U19 gemeldet wird. Er wäre noch ein Jahr in der Jugend spielberechtigt, soll aber wohl auf jeden Fall im Kader der Bundesligaprofis stehen.

Der Spieler freut sich bereits sehr darauf, ist aus seinem Umfeld zu hören. Und es scheint, dass auch Eintracht Frankfurt den 17-Jährigen mit viel Vorfreude erwartet. Erste Spielminuten im Herrenbereich hat Wenig bereits beim FC Bayern Amateuren gesammelt. Dreimal setzte ihn Coach Martin Demichelis in der Regionalliga Bayern ein und Julian Nagelsmann in Testspielen gegen Ajax Amsterdam und Borussia Mönchengladbach. Ab Sommer 2022 wird Weng in Frankfurt wohl auf Einsätze in der 1. Bundesliga hinarbeiten. (moe) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.