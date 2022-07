Wegen de Ligt: Drei Namen auf der Abschussliste - einer muss gehen

Pavard, Upamecano oder Nianzou

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marius Epp schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der bevorstehende Transfer von Matthijs de Ligt bringt einen Stein ins Rollen - offenbar muss im Gegenzug ein Verteidiger den FC Bayern verlassen.

München - Große Transfers ziehen in der Regel einen Domino-Effekt nach sich. So wird es wohl auch bei Matthijs de Ligt sein: Der Niederländer steht kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern, der Rekordmeister hat sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge sowohl mit dem Spieler als auch mit Juventus Turin geeinigt.

Der Transfer ist ein klares Statement an die bestehende Abwehrreihe der Münchner. De Ligt kommt als designierter Abwehrchef, der in der vergangenen Saison in der Elf von Julian Nagelsmann über weite Strecken schmerzlich vermisst wurde. In der Innenverteidigung herrscht nun ein Überangebot, das wohl für jeden Trainer schwer zu moderieren wäre.

De-Ligt-Transfer mit Folgen: FC Bayern will offenbar Innenverteidiger abgeben

Denn: Benjamin Pavard sollte eigentlich in dieser Saison ins Zentrum rücken, wo er ohnehin lieber spielt. Für die Rechtsverteidigerposition wurde deshalb Noussair Mazraoui verpflichtet. Mit dem Franzosen, Matthijs de Ligt, Lucas Hernandez, Dayot Upamecano und Tanguy Nianzou streiten sich nun fünf Spieler um zwei Positionen, mit Ausnahme von Talent Nianzou erheben alle den Anspruch auf einen Stammplatz.

+ Sie können den Atem von Matthijs de Ligt schon spüren: Tanguy Nianzou, Lucas Hernandez, Dayot Upamecano und Benjamin Pavard. © IMAGO/Mladen Lackovic

Der FC Bayern hat auch in der nächsten Saison viele Spiele, aber: Diese Konstellation könnte intern schnell für Zoff sorgen. Das scheinen auch die Vereinsbosse zu befürchten. Informationen von Sky zufolge soll ein Abwehrspieler den die Münchner definitiv verlassen - und zwar noch in dieser Transferphase.

FC Bayern: Pavard, Upamecano und Nianzou wohl auf dem Schleudersitz

Wen trifft es also? Offenbar einen Spieler aus dem Trio Pavard, Upamecano und Nianzou, wie es im Bericht weiter heißt. Weniger Sorgen muss sich Hernandez machen, der Franzose hat als teuerster Bayern-Neuzugang aller Zeiten wohl erst einmal eine Sonderstellung.

Dem FC Chelsea war zuletzt ein Interesse an Pavard nachgesagt worden. Allerdings haben die Blues mit Kalidou Koulibaly nun einen hochkarätigen Innenverteidiger verpflichtet. Es ist aber damit zu rechnen, dass andere Klubs die Situation bei den Bayern beobachten und ihre Chance wittern.

Klar ist: Das Transfer-Karussell beim FC Bayern hat noch lange nicht aufgehört, sich zu drehen. Die Lewandowski-Millionen sollen in weitere Neuzugänge reinvestiert werden, de-Ligt-Kumpel Frenkie de Jong hat angeblich auch Gefallen am Rekordmeister gefunden. (epp)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Mladen Lackovic