Bayern - Stuttgart im Live-Ticker: Zwei faustdicke Überraschungen in Aufstellung - auch Goretzka startet

Von: Patrick Mayer

Teilen

Trainer des FC Bayern: Julian Nagelsmann. © Sven Hoppe/dpa

Es ist der Südschlager der Fußball-Bundesliga: Der FC Bayern empfängt in München den VfB Stuttgart. Auch der FC Barcelona ist ein Thema. Verfolgen Sie das Spiel heute Nachmittag hier im Live-Ticker.

FC Bayern gegen den VfB Stuttgart : Deutscher Rekordmeister bekommt es (ab 15.30 Uhr) mit den Schwaben zu tun.

gegen den : Deutscher Rekordmeister bekommt es (ab 15.30 Uhr) mit den Schwaben zu tun. Julian Nagelsmann verrät Aufstellung : Jamal Musiala und Serge Gnabry stehen in der Startelf.

verrät : Jamal Musiala und Serge Gnabry stehen in der Startelf. Verfolgen Sie den Südschlager heute Nachmittag hier im Live-Ticker.

FC Bayern - VfB Stuttgart -:- (-:-), heute, 15.30 Uhr

Aufstellung Bayern: Neuer - Mazraoui, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich - Gnabry, Müller, Goretzka, Musiala - Tel Aufstellung Stuttgart: F. Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Silas, W. Endo, Karazor, Sosa, Ahamada - Guirassy, Tiago Tomas Tore: -

Update vom 10. September, 14.32 Uhr: Zur Aufstellung des VfB Stuttgart: Erstmals steht Kalajdzic-Ersatz Guirassy in der Startelf. Der Stürmer aus Guinea steht im Angriff neben dem Portugiesen Tiago Tomas.

Aufstellung des FC Bayern: Tel und Mazraoui stehen überraschend in der Startelf

Update vom 10. September, 14.20 Uhr: Die Aufstellung der Bayern ist schon da. Und FCB-Coach Julian Nagelsmann hat zwei faustdicke Überraschungen parat. So starten Mathys Tel und Noussair Mazraoui. Leon Goreztka steht erstmals wieder in der Bundesliga-Startelf.

Leroy Sané, Sadio Mané, Lucas Hernández, Marcel Sabitzer und Benjamin Pavard müssen dagegen auf der Bank Platz nehmen.

Aufstellung FC Bayern: Neuer - Mazraoui, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich - Gnabry, Müller, Goretzka, Musiala - Tel

Erstmeldung vom 10. September: München - Es war ein prächtiger Abend in San Siro am Mittwoch: Der FC Bayern besiegte Inter Mailand zum Champions-League-Auftakt und wendete damit eine Mini-Krise nach zwei 1:1-Unentschieden in Folge in der Fußball-Bundesliga ab.

FC Bayern gegen den VfB Stuttgart: Rekordmeister bekommt es mit den Schwaben zu tun

Jetzt soll das Starensemble auch national wieder auf Touren kommen. Ein Blick auf die Tabelle verrät: Der deutsche Bundesliga-Rekordmeister ist aktuell nur Dritter hinter dem SC Freiburg und Herausforderer Borussia Dortmund. „Ich glaube, jeder will deutscher Meister werden und wir sind nicht Erster“, sagte deshalb Trainer Julian Nagelsmann vor dem Heimspiel des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart an diesem Samstagnachmittag (ab 15.30 Uhr).

„Wer gegen Stuttgart die Handbremse zieht, kann am Dienstag gegen Barcelona die Parkbremse reinmachen“, meinte der 35-jährige Coach mit Blick auf die Königsklassen-Partie gegen den FC Barcelona und das Wiedersehen mit Goalgetter Robert Lewandowski - ebenfalls in der Allianz Arena in München.

Julian Nagelsmann verrät Aufstellung: Jamal Musiala und Serge Gnabry stehen in der Startelf

Gegen die Schwaben müssen die Bayern auf Flügelspieler Kingsley Coman verzichten. Der Franzose hat sich im Abschlusstraining am Freitag einen Muskelfaserriss zugezogen und fällt vorerst aus.

Jamal Musiala und Serge Gnabry sollen im Vergleich zum 2:0 gegen Inter Mailand neu in die Offensive rücken. Der in Mailand herausragende Nationalspieler Leroy Sané werde zur Erholung zunächst auf der Bank sitzen, kündigte Nagelsmann schon am Tag vor dem Bundesliga-Spiel an und verriet damit recht früh Teile seiner Aufstellung. So soll auch Leon Goretzka starten.

Verfolgen Sie das Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart ab 15.30 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)