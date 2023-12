„Hat keinen Spaß gemacht“: Dreesen legt den Finger in die Bayern-Wunde

Von: Marius Epp

Jan-Christian Dreesen hatte bei manchen Bayern-Auftritten in diesem Jahr wenig Spaß. © IMAGO/Blatterspiel

Süd-Schlager in der Allianz Arena! Der FC Bayern empfängt den VfB Stuttgart, es geht vor allem für die Münchner um viel. Die Stimmen zum Spiel.

München – Lange ist es her, dass der Süd-Gipfel zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart zum letzten Mal ein echtes Topspiel war. Am Sonntag, dem 17. Dezember, ist es mal wieder so weit (das Spiel im Live-Ticker) – das ist vor allem den Top-Leistungen der Schwaben zu verdanken, die in der Bundesliga-Tabelle nur einen Punkt hinter den großen Bayern liegen.

Für die Tuchel-Elf geht es primär darum, den Rückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen nicht größer werden zu lassen – und natürlich auch darum, den starken VfB auf Distanz zu halten.

Wir haben die Stimmen von DAZN und aus der Mixed Zone zum Topspiel gesammelt.

Jan-Christian Dreesen (Vorstands-Boss FC Bayern) vor dem Spiel über ...

... sein bisheriges Jahr beim FC Bayern: „Langweilig war es auf keinen Fall. Ich habe mein Leben eigentlich anders geplant. Es waren sehr bewegende zwölf Monate. Es war ein verrücktes Transferfenster – mit Harry Kane und vielem, was zum Schluss dann nicht mehr funktioniert hat. Dann die Rückkehr von Manuel Neuer. Zwei neue Jungs mit Frans Krätzig und Aleksandar Pavlovic, die keiner vorher auf dem Schirm hatte. Es war ein bewegtes Jahr, mit vielen schönen Momenten – und aber auch solchen, die nicht wirklich Spaß machen. In Saarbrücken verloren, aus dem Pokal wieder rausgeflogen. Das in Frankfurt vor einer Woche hat auch keinen Spaß gemacht.“

... die Titel-Konkurrenten aus Leverkusen und Stuttgart: „Man muss sie sehr ernst nehmen. Sie bringen Phänomenales zustande. Es sind zwei Mannschaften, die man nicht so auf dem Schirm hatte. Man sollte aber auch Leipzig und Dortmund weiter auf dem Schirm haben.“

... die Grippe-Ausfälle: „Dass heute Goretzka und Kimmich ausfallen, ist unglaublich ärgerlich. Wir hätten sie sehr gut gebrauchen können.“

... die DFL-Abstimmung: „Es geht nicht um einen Anteilsverkauf, sondern eine Erlösbeteiligung. Die DFL hat die roten Linien in der Ausschreibung genannt. Da ist vielleicht manches noch nicht richtig kommuniziert worden. Wenn wir heute acht Prozent an den Erlösen abgeben, heißt das nicht, dass diese Partei auch Einfluss nehmen wird.“

... den Transfer-Plan des FC Bayern im Winter: „Es ist ja nicht so, dass wir noch gar nichts gemacht hätten. Wir haben Zaragoza für den Sommer. Aber wer wäre ich, wenn ich dem Christoph Freund jetzt die Latte höher lege. Wir werden auf jeden Fall was suchen und sind schon dabei. Das Wintertransferfenster ist immer sehr kompliziert.“

Sebastian Hoeneß (Trainer FC Bayern) vor dem Spiel über ...

... die Ausrichtung seiner Mannschaft: „Wir haben schon auch Bock, unser Spiel heute auf den Platz zu bringen. Was haben wir denn zu verlieren?“

... den Ausfall von Goretzka und Kimmich bei den Bayern: „Wir haben es registriert, es ändert aber an unserer Aufstellung nichts.“

