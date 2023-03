Hunderte Bayern-Fans im ICE: Zugstrecke zwischen München und Ulm war gesperrt

Von: Patrick Mayer, Melanie Gottschalk

Bei Nersingen: Auf der Zugstrecke zwischen München und Ulm geht nach einem Personenunfall nichts mehr. © pm

Wenige Stunden vor dem Bundesliga-Spiel des FC Bayern in Stuttgart ist die Zugstrecke vor Ulm gesperrt. Mehrere ICE mit vielen Bayern-Fans kommen nicht voran.

Update vom 4. März, 17.20 Uhr: Die ICE-Strecke zwischen München und Ulm ist wieder befahrbar. Die Ermittlungen an der Unfallstelle sind abgeschlossen. Um Punkt 17.04 Uhr nahm der Zug mit Ziel Münster seine Weiterfahrt in Richtung Stuttgart auf.

Im ICE 516, der in einen Personenunfall auf der Strecke verwickelt war, sitzen Hunderte Fans des FC Bayern, die auf dem Weg zum Auswärtsspiel des Bundesliga-Giganten beim VfB Stuttgart (18.30 Uhr) sind. Sie werden mit viel Glück noch rechtzeitig zu Spielbeginn oder kurz danach in Bad Cannstatt ankommen.

ICE-Strecke zwischen München und Ulm war gesperrt: Notarzteinsatz auf der Strecke

Erstmeldung vom 4. März: Ulm - Zu einem tragischen Unglück kam es am Samstagnachmittag (04. März) auf der Zugstrecke bei Nersingen vor Ulm. Die Strecke zwischen München und Ulm ist derzeit komplett dicht. Nichts geht mehr.

Ein aus München kommender ICE mit Ziel Münster musste in Mittelschwaben eine Vollbremsung einlegen. Wie die Deutsche Bahn auf Nachfrage mitteilte, kam es wohl zu einem Personenunfall. Die Passagiere blieben trotz der Vollbremsung nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt.

ICE-Strecke zwischen München und Ulm: Notarzteinsatz legt Zugverkehr lahm

„Wir haben seit 14.40 Uhr eine behördlich angeordnete Sperrung bei Nersingen. Zu den genauen Hintergründen kann ich aktuell nichts sagen. Wir können aber aus Erfahrung sagen, dass eine solche Sperrung schon zwei bis drei Stunden dauern kann“, erklärte ein Sprecher der Bahn.

Nachkommende Züge würden über Donau-Wörth und Aalen umgeleitet, hieß es auf Anfrage weiter, „bei Zügen, die jetzt bereits vor der Sperrung stehen, wird abgewogen, ob eine Rückfahrt auf die Strecke der Umleitung sinnvoll ist.“ In dem betroffenen ICE saßen auch Hunderte Fans des FC Bayern, die auf dem Weg zum Bundesliga-Spiel des deutschen Rekordmeisters beim VfB Stuttgart (18.30 Uhr) waren.

Mit großer Mannschaftsstärke vor Ort: die Feuerwehr am betroffenen ICE 516. © pm

Notarzteinsatz an ICE vor Ulm: Viele Fans des FC Bayern betroffen

Auch folgende ICEs aus München mit Bayern-Fans konnten nicht weiterfahren. Zur Stunde laufen an der Unglücksstelle Bergungsarbeiten. Polizei, Feuerwehr und Notärzte rückten mit einem Großaufgebot an, versorgten die Fahrgäste in den Wagons zudem mit Wasser. Der Lokführer musste ausgewechselt werden.

Eigentlich sollte der ICE mit der Kennung 516 um 14.45 Uhr in Ulm ankommen. Im Zug wurde jedoch angegeben, dass die voraussichtliche Ankunft in Ulm wohl frühestens um 17.45 Uhr sei. Die vielen FCB-Fans in den Zügen kommen damit sehr wahrscheinlich nicht pünktlich zum Anpfiff der Bundesliga-Partie in Bad-Cannstatt an. Unklar ist, ob dies Auswirkungen auf den Spielbeginn nach sich zieht. (pm)