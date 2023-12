FC Bayern beim VfL Wolfsburg im Live-Ticker: Weihnachtsgeschenk für Müller?

Von: Stefan Schmid

Drucken Teilen

Im letzten Spiel vor Weihnachten tritt der FC Bayern zum Bundesliga-Jahresabschluss beim VfL Wolfsburg an. Der Live-Ticker zum Spiel.

Wolfsburg – Vier Tage vor Weihnachten wollen die Spieler des FC Bayern München ihren Fans schon ein erstes Geschenk machen. Dafür muss das Team von Trainer Thomas Tuchel am 16. Spieltag der Bundesliga beim VfL Wolfsburg einen Sieg einfahren.

FC Bayern gegen VfL Wolfsburg heute im Live-Ticker: Kovac hat etwas Luft

Thomas Tuchel trifft mit Niko Kovac auf seinen Vor-Vor-Vorgänger beim FC Bayern. Der Kroate wurde Anfang November 2019 von seinen Trainerwürden bei den Roten enthoben, selbiges droht ihm, glaubt man den Gerüchten, auch in Wolfsburg. Mit einem knappen Sieg beim SV Darmstadt (1:0) konnte Kovac seinen wackligen Stuhl vergangenes Wochenende aber zumindest kurzfristig stabilisieren.

Ein Sieg beim haushohen Favoriten aus München würde Kovacs Jobsicherheit wohl weiter um einiges erhöhen, doch wenig spricht dafür. Am 15. Spieltag gewann der FC Bayern souverän mit 3:0 im Topspiel gegen den VfB Stuttgart. Und auch sonst zeigen sich die Münchner derzeit in guter Form.

Thomas Müller durfte am 15. Bundesliga-Spieltag gegen den VfB Stuttgart starten. © IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Wolfsburg-Spiel im Live-Ticker: Sitzt Müller nach der Verlängerung auf der Bank?

Zugegeben, nach der katastrophalen 5:1-Niederlage bei Eintracht Frankfurt war die Stimmung an der Säbener Straße kurzzeitig im Sturzflug. Nach den letzten Erfolgserlebnissen dürfte das Stimmungsbarometer aber wieder bessere Laune anzeigen.

Einen großen Teil dazu trägt natürlich auch die am Dienstagnachmittag offiziell gemachte Verlängerung von Thomas Müller bei. Der Bayer steht wie kein anderer in den Reihen des FCB für die DNA des Vereins. Dem tut auch der Fakt keinen Abbruch, dass Müller nicht mehr zum unumstrittenen Stammpersonal gehört. Ob Thomas Tuchel ihm noch ein Weihnachtsgeschenk in Form eines Startelf-Einsatzes macht, bleibt abzuwarten.

Auch Tuchel weiß wohl ganz genau um die Wichtigkeit von Müller für die Mannschaft. Ob er gegen Wolfsburg aber wieder Teil der Startelf sein wird, ist noch unklar. Auch hinter zwei anderen Akteuren stehen im Vorfeld der Partie noch Fragezeichen. (sch)