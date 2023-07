FC Bayern bietet angeblich auch für „Plan B“ Osimhen – doch seine Aussagen zerschlagen jede Hoffnung

Von: Jannek Ringen

Sollte der Kane-Transfer platzen, wäre Victor Osimhen Plan B für den FC Bayern München. Ein Interview macht dem Rekordmeister wenig Hoffnung.

München – Die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und den Tottenham Hotspur um Torjäger Harry Kane scheinen langwierige zu sein. Die Spurs sind dafür bekannt, dass sie hart verhandeln. Da die Bayern dringend einen Stürmer benötigen, könnte Victor Osimhen der Plan B sein. Doch seine Aussagen machen den Fans des Rekordmeisters wenig Hoffnung.

Victor Osimhen Geboren: 29. Dezember 1998 (Alter 24 Jahre), Lagos, Nigeria bisherige Vereine: VfL Wolfsburg, RSC Chaleroi, LOSC Lille, SSC Neapel Marktwert: 120 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Osimhen weiter ein Thema beim FC Bayern

Die Stürmer-Suche beim FC Bayern München wird auf dem Transfermarkt weiterhin Priorität haben. Seit einigen Wochen befindet sich der Rekordmeister in intensiven Gesprächen mit Kane und den Tottenham Hotspur. Doch die Verhandlungen könnten sich noch länger ziehen.

Victor Osimhen, der vor Monaten als Favorit auf die Stürmerposition beim FC Bayern München galt, ist scheinbar immer noch im Blickfeld des Clubs. Obwohl er relativ teuer ist, scheint er der Plan B des deutschen Meisters zu sein. Auch Paris Saint-Germain beschäftigt sich intensiv mit dem nigerianischen Stürmer. Doch ist er ein realistischer Plan B?

Victor Osimhen ist immer noch auf dem Zettel des FC Bayern. © IMAGO / Sportimage

Osimhen reflektiert Saison auf Heimatbesuch

Derzeit befindet sich Osimhen auf Heimatbesuch in Nigeria und zeigte sein Können unter anderem auf den Bolzplätzen von Lagos. In einem Interview mit Soccernet.ng berichtet er über die vergangene Saison und seine Träume. Der Gewinn der italienischen Meisterschaft mit Neapel habe für Extramotivation bei ihm gesorgt.

„Ich bin sehr stolz darauf, dass ich den Scudetto gewonnen habe, für mich ist das eine große Sache“, erklärte der Stürmer gegenüber dem Portal. „Ich arbeite wirklich hart daran und jetzt bin ich süchtig nach Trophäen, denn der Scudetto ist meine erste Trophäe als Profi“, sprach der Stürmer über seine Ansprüche für die kommenden Jahre.

Aussagen lassen aufhorchen – bleibt Osimhen bei Neapel?

Natürlich wurde auch seine Zukunft thematisiert. Bei allen Wechselgerüchten zu den diversen Topclubs Europas, weiß der 24-Jährige dennoch zu schätzen, was er in Neapel hat. „Ich habe noch nie eine so fußballverrückte Stadt gesehen wie die Neapolitaner. Sie zeigen allen ihren Spielern Liebe. Und wo immer ich hingehe, werde ich respektiert“, schwärmte er über das Leben in Neapel.

„Für mich gibt es keinen schöneren Ort als diesen. Ich bin so froh, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, hierherzukommen“, führte Osimhen weiter aus. Diese Zeilen hören sich an, als wenn ein Wechsel in diesem Sommer immer unwahrscheinlicher werden würde. Und der 24-Jährige auch keine Option ist, sofern der Kane-Transfer platzt. (jari)