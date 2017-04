Lustige Video-Challenge: Müller will Revanche an Hummels nehmen

München - Im ersten Teil der Video-Serie „Thomats“ hatte Mats Hummels Thomas Müller im fußballerischen Wettstreit besiegt. Nun folgt die zweite Ausgabe des lustigen Duells.

Thomas Müller lacht viel und gerne. So auch, als seinem Teamkollegen Mats Hummels vor der Abfahrt zum Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Arsenal ein kleines Missgeschick unterlief - Hummels leerte sich seinen Kaffee über den Anzug, Müller kam aus der Schadenfreude kaum mehr heraus.

Um sich an seinem Mitspieler zu rächen, rief Mats Hummels schließlich die neue Video-Serie „Thomats“ ins Leben. Darin duellieren sich die beiden Nationalspieler in verschiedenen Disziplinen und stellen ihr fußballerisches Können unter Beweis. Die erste Runde des Duells hatte der Innenverteidiger zum sichtlichen Ärger Müllers für sich entscheiden können.

„Two-Touch-Challenge“ - Wer kann besser volley schießen?

In der zweiten Runde des Duells zwischen Müller und Hummels geht es nun um die Offensiv-Qualitäten der beiden Akteure. Erneut darf Thomas Müller die Regeln des kleinen Spielchens erklären. Einer der beiden Kontrahenten wirft dem jeweils anderen den Ball von der Strafraumkante zu, dieser muss den Ball annehmen und dann direkt volley abziehen. Mit lediglich zwei Berührungen muss das Leder also ins Netz befördert werden - daher auch der Name „Two-Touch-Challenge“.

Doch da das ganze ohne einen Torwart relativ sinnfrei wäre, ist ein weiterer Bayern-Profi mit von der Partie. Ersatztorhüter Sven Ulreich ließ sich offenbar überzeugen und stand für die Challenge der beiden Spaßvögel zwischen den Pfosten. Hummels‘ Kommentar zum Keeper nach einigen Versuchen: „Wir hätten uns einen schlechteren Torwart aussuchen sollen.“

Müller gegen Hummels: Wer gewinnt Teil zwei der Challenge?

Auch im weiteren Verlauf der spaßigen Herausforderung zeigen sich die beiden Bayern-Stars locker und entspannt - und hauen sich den ein oder anderen Spruch um die Ohren. Wer dieses Mal die Nase vorne hat, erfahren Sie hier in diesem Video.

