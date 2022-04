Zehn Bayern-Legenden drücken die Daumen: „Sind besser als Villarreal“

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Gegen Villarreal müssen die Bayern im Viertelfinal-Rückspiel einen Rückstand aus der ersten Begegnung aufholen. Die Bayern-Legenden um Hoeneß und Rummenigge glauben an das Team.

München - Nur unter Druck entstehen Diamanten! Das weiß auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (34), wie er am Montag auf der Pressekonferenz vor entscheidenden Champions-League-Rückspiel gegen Villarreal (21 Uhr, Amazon Video) verriet: „Vielleicht entsteht morgen ja auch ein glänzendes Spiel von unserer Seite.“ Davon – und von einem Einzug ins Königsklassen-Halbfinale sind zahlreiche Bayern-Legenden überzeugt. In der tz erklären sie, was sie trotz 0:1-Rückstand aus dem Viertelfinal-Hinspiel zuversichtlich macht.

FC Bayern gegen FC Villarreal: Hoeneß und Rummenigge glauben an Einzug ins Halbfinale

Uli Hoeneß (70): „Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen. Wir haben zuletzt nicht so gut gespielt, wie wir uns das alle gewünscht haben. Julian hat nun den Kader im Großen und Ganzen komplett. Wir haben gegen Villarreal wieder ein ausverkauftes Stadion. Die Zuschauer waren schon gegen Augsburg hervorragend. Sie haben die Mannschaft unterstützt bis zum Schluss. Das hat mir unglaublich gefallen. Das werden sie auch gegen Villarreal machen. Denn es ist sehr wichtig, dass die Mannschaft den Gegner, der sehr stark und homogen ist, von der ersten bis zur letzten Minute durch die Allianz Arena hetzt. Es wird sehr stark darauf ankommen, die Zweikämpfe zu gewinnen und nicht zu weit weg vom Mann zu stehen. Das war aus meiner Sicht zuletzt das Problem. Und zwar nicht nur die Abwehr, auf die leider immer zu Unrecht draufgehauen wird. Das gilt für alle Spieler. Die müssen die Zweikämpfe suchen, annehmen und möglichst gewinnen. Wenn das gemacht wird, bin ich überzeugt, dass wir das schaffen.“

Karl-Heinz Rummenigge (66): „Ich denke, Bayern kommt weiter, weil die Mannschaft besser ist und weil sie wieder ein Heimspiel vor 70.000 Zuschauern haben. Ich habe eine ähnliche Situation schon mal miterlebt. 2015 haben wir mit Trainer Pep Guardiola im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Porto mit 1:3 verloren. Da war auch ein ziemlicher Zirkus danach. Das Rückspiel haben wir dann 6:1 gewonnen. Druck ist manchmal ganz gut, obwohl man ihn vermeiden möchte. Ich habe das Achtelfinal-Rückspiel von Villarreal in Turin gesehen, sie können dir die Freude am Spiel nehmen. Der FC Bayern muss von Anfang an volle Attacke spielen. Das Gute ist, dass die Auswärtstorregel nicht mehr gilt. Da kann man auch mal einen Gegentreffer kassieren, wenn man selbst ein paar Tore schießt. Bayern wird ins Halbfinale einziehen.“

Auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß und der langjährige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge glauben an ein Weiterkommen der Bayern. © Swen Pförtner/dpa

FC Bayern: Torwart-Legende Maier zuversichtlich - „werden schon ein anderes Gesicht zeigen“

Hermann Gerland (67): „Sie sind besser als Villarreal und darum werden sie das Halbfinale erreichen. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Das 0:1 spielt keine Rolle. Und es ist natürlich besser, das Rückspiel zu Hause auszutragen und nicht auswärts. Man spielt zum ersten Mal wieder vor ausverkauftem Haus in der Champions League. Das Team ist klasse! Der FC Bayern hat erstklassige Spieler und die wissen ganz genau: Wenn es um etwas geht, können sie eine Schippe drauf legen, und das werden sie tun!“

Sepp Maier (78): „Ich brauche der Mannschaft doch keinen Mut zusprechen, so ein Schmarrn! Der FC Bayern spielt gegen Villarreal - und wenn man die Champions League gewinnen möchte, muss man gegen jeden Gegner gewinnen. Sie haben 0:1 verloren, das ist trotzdem noch eine gute Ausgangsposition. Wenn wir so wie gegen den FC Augsburg spielen, haben wir natürlich keine Chance, das ist klar. Aber sie werden schon ein anders Gesicht zeigen – hoffentlich!“

Franz „Bulle“ Roth (75): „Ich bin sehr zuversichtlich. Das Hinspiel wurde zwar mit 0:1 verloren, aber dieses Ergebnis kann man regulieren und aufholen. Die Bayern müssen sich an der Nase packen. Ich gehe davon aus, dass sie gegen Villarreal mit 2:0 oder 3:0 gewinnen. Es wird ein schweres Spiel. Bayern steht unter Druck, aber der ist seit 50 Jahren Gewohnheit. Eine gewisse Spannung vor einem Spiel ist immer gut.“

Die Bayern-Legenden Franz „Bulle“ Roth (l.) und Sepp Maier glauben trotz Niederlage im Hinspiel an den Einzug der Bayern ins Viertelfinale. © MIS/imago-images

FC Bayern in der Champions League: Augenthaler vergleicht Villarreal mit Kaiserslautern

Klaus Augenthaler (64): „Das Gute ist, dass der FC Bayern nur 0:1 verloren hat in Spanien. Ich vergleiche Villarreal mit dem 1. FC Kaiserslautern von früher. Wir haben uns dort auch immer schwergetan gegen einen vermeintlichen Außenseiter. Das war damals eine kleine, hitzige Hölle – und daran hat mich die Atmosphäre im Estadio de la Cerámica erinnert. Aber die Bayern wissen, wie sie im eigenen Stadion auftreten müssen, um das Halbfinale perfekt zu machen. Das Spiel ist auch nicht mit der Partie gegen Augsburg zu vergleichen, immerhin sind die Bayern in der Bundesliga mit neun Punkten Vorsprung Tabellenführer. Das 0:1 wird das Team drehen, davon bin ich überzeugt.“

Klaus Augenthaler - hier gemeinsam mit Bayern-Trainer Julian Nagelsmann - sieht Parallelen zwischen dem FC Villarreal und dem FC Kaiserslautern. © Philippe Ruiz/imago-images

Markus Babbel (49): „Ich wünsche mir, wie viele andere, ein Halbfinale zwischen dem FC Bayern und Liverpool. Darum ist es schon eine Art Verpflichtung, das Viertelfinale gegen Villarreal erfolgreich zu gestalten. Aktuell wirkt das Bayern-Spiel zwar etwas knorzig, aber wenn es darauf ankommt, ist die Mannschaft da. Die Partie am Dienstag ist nicht mit der Generalprobe gegen Augsburg zu vergleichen. Es geht gegen Villarreal um alles oder nichts. Sie wissen, dass sie gewinnen müssen. Ich erhoffe mir, dass das Publikum die Spieler als zwölfter Mann nach vorne peitscht und aus sich raus kommt. Das war zuletzt mager.“

FC Bayern gegen FC Villarreal: Top-Stürmer Elber - „ohne Druck geht gar nichts bei uns“

Giovane Elber (49): „Wir wollen unbedingt weiterkommen. So ein Spiel wie in Spanien werden wir zuhause nicht abliefern. Wir werden viel besser spielen. Natürlich haben wir Druck. Aber ohne Druck geht gar nichts bei uns. Wir können damit bestens umgehen.“

Martin Demichelis (41): „Ich bin überzeugt davon, dass Bayern weiterkommt, weil sie so viele erfahrene Spieler in der Mannschaft haben, die genau wissen, was jetzt zu tun ist. Thomas Müller wurde für genau diese Spiele geboren. Auch werden die Fans in der ausverkauften Arena helfen und für eine knisternde Atmosphäre sorgen und das Team nach vorne peitschen.

Paulo Sergio (52): „Für mich ist Bayern einfach das beste Team. Sie haben in der Gruppenphase ein super Spiel gegen Benfica und gegen Barcelona viele Tore gemacht. Villarreal ist ein sehr schwerer Gegner. Ich habe immer gesagt, es wäre viel besser gewesen, wenn Bayern gegen PSG oder Real Madrid gespielt hätte. Aber jetzt ist es einfach so. Bayern hat einen guten Kader mit viel Erfahrung. Letzte Saison hat es nicht so gut funktioniert in der Champions League. Aber dieses Jahr ist es eine Mannschaft, die ins Halbfinale kommen kann.“

