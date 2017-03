Stürmersuche bei Bayern: Warum eigentlich nicht Modeste?

München - Beinahe täglich tauchen neue potenzielle Nachfolger oder Backups für Robert Lewandowski in der brodelnden Stürmersuppe der Gerüchteküche auf. Warum eigentlich noch nicht Kölns Tormaschine Anthony Modeste?

Kurz vor Transferschluss Ende Februar gab Tianjin Quanjian nochmal alles. Der chinesische Erstligist erhöhte sein Angebot für Anthony Modeste signifikant, stieß beim 1. FC Köln aber auf taube Ohren. „Wir haben wieder abgelehnt“, bestätigte FC-Geschäftsführer Jörg Schmadtke bei Sky. Dem Vernehmen nach sollen die Chinesen bereit gewesen zu sein, kurz vor dem chinesischen Ende der Wechselfrist für Modeste 50 Millionen Euro auf den Tisch zu blättern.

Köln sagte also Nein, und der Stürmer selbst bekannte sich zu nächtlicher Stunde via Twitter zum Geißbock-Klub.

Ich bleib in Köln.... je restes à cologne ⚪️ #effzeh — Anthony Modeste (@AModeste15) 28. Februar 2017

Doch einem Wechsel grundsätzlich abgeneigt scheint der 28-Jährige nicht zu sein. "Herr Schmadtke hat gesagt, dass wir im Sommer wieder reden", verkündete der Franzose. Reden worüber? Über eine finanzielle Aufbesserung seines noch bis 2021 laufenden Vertrags? Oder über einen möglichen Transfer?

Wechsel zu Olympique Marseille? Modeste will „keine Tür schließen“

Denn nicht nur in China hat man die starken Leistungen des FC-Torjägers registriert, der in der aktuellen Saison bereits 17 Mal in 23 Partien knipste. Zuletzt zeigte sich Olympique Marseille höchst interessiert. „OM“ ist nach dem Einstieg des schwerreichen US-Unternehmers Frank McCourt auf Einkaufstour, 200 Millionen Euro sollen investiert werden.

Und Modeste zeigt sich offen. „Man sollte Türen für gewisse Klubs nicht schließen. Die Investitionen in Nizza und Marseille zeigen, dass auch große Spieler wie Mario Balotelli dorthin gehen. Das ist schön zu sehen. Ich schließe keine Tür“, erklärte der in Cannes geborene Mittelstürmer in der Sendung „Canal Football Club“ des französischen Pay-TV-Senders Canal plus.

Doch warum sollte Modeste, der auch schon für 1899 Hoffenheim spielte, die Bundesliga eigentlich verlassen? Schließlich gibt es auch hierzulande zahlungskräftige Klubs, und torgefährliche Stürmer sind immer gesucht.

Augen auf, FC Bayern: Anthony Modeste ist ein Topstürmer

Auch und vor allem beim FC Bayern München. Der Rekordmeister verfügt sicher über das nötige Kleingeld, um Modestes aktuelles Jahresgehalt von drei Millionen Euro in Köln (Quelle: Bild) locker zu überbieten und dem FC eine Ablöse anzubieten, bei der die Domstädter nicht Nein sagen können. Zwar hat der FC Bayern mit Robert Lewandowski den derzeit vielleicht weltbesten Angreifer im Kader - aber ansonsten halt keinen anderen gelernten Stürmer. Was, wenn Lewandowski sich mal verletzt oder gesperrt in einem wichtigen Spiel ausfällt?

Die Bayern-Bosse betonen zwar stets, in dieser Angelegenheit tiefenentspannt zu sein und nicht aktiv nach einem Ersatz oder Backup für Lewandowski zu suchen. Doch ein Blick auf die Daten* zeigt, dass eine Beschäftigung mit Modeste nicht unangebracht wäre: Lewandowski traf zwar zwei Mal mehr als der Franzose, benötigte dafür aber mit 4,6 Torschüssen pro Tor etwas mehr als der Kölner (4,1 Torschüsse pro Tor). Noch besser ist Modestes Quote bei Großchancen: Er versenkte 57 Prozent der Hochkaräter, der Bayern-Stürmer „nur“ 39 Prozent. Der Kölner vereint viele Qualitäten: Er ist schnell, kopfballstark (vier Kopfballtore), energisch im Zweikampf, technisch beschlagen und trifft mit beiden Füßen (zehn Tore mit rechts, drei mit links). Modestes Qualitäten sind an der Säbener Straße bekannt. „Er ist ein fantastischer Mittelstürmer. Er ist sehr, sehr gefährlich“, findet beispielsweise Bayern-Trainer Carlo Ancelotti.

Gefragt, ob Modeste ein Kandidat für die französische Nationalmannschaft wäre, antwortete Bayern-Dribbler Franck Ribéry am vergangenen Samstag dem Express: „Ja, warum nicht? Er hat Qualität, spielt stark. Ein guter Spieler!“ Eine Antwort, die er auch geben könnte auf die Frage, ob Modeste nicht auch gut zum FC Bayern passen würde...

*Die Daten wurden von IM Football vor dem direkten Duell Köln gegen Bayern am letzten Spieltag erhoben.

