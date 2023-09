FC Bayern wartet: Welcher Star bringt den Transfer-Stein ins Rollen?

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Bei den Bayern geht es am Deadline Day hoch her. Joao Palhinha steht vor einem Wechsel nach München. Ein anderer Star könnte den FCB noch verlassen.

München – Die Uhr tickt gnadenlos. Heute um 18 Uhr schließt das Transferfenster in Deutschland. Bis dahin müssen die Bayern ihren Wunsch-Kader beisammen haben. Eine Baustelle aus Sicht von Thomas Tuchel (49): die Position im defensiven Mittelfeld. Der Trainer hat daher intern den Wunsch nach einer Verpflichtung von Joao Palhinha (28) vom FC Fulham hinterlegt (tz berichtete).

Joao Maria Lobo Alves Palhinha Goncalves Geboren: 9. Juli 1995 (Alter 28 Jahre), Lissabon, Portugal Position: Defensives Mittelfeld Bisherige Vereine: u. a. Sporting Lissabon, Sporting Braga, FC Fulham Marktwert: 40 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Bringt er den Transfer-Stein ins Rollen? Bayern und Palhinha über Wechsel einig

Der portugiesische Nationalspieler bringt alles mit, was Tuchel von einer sogenannten Holding Six erwartet: defensiv denkend, physisch stark (1,90 Meter) und ein Abräumer.



Die Münchner Entscheider arbeiten mit Hochdruck daran, den Transfer in den letzten Stunden des Transferfinales zu verwirklichen. Wie die tz erfuhr, sind sich der FC Bayern und Palhinha bereits grundsätzlich über einen Wechsel einig. Der Portugiese drängt auf den Transfer.

Während Ryan Gravenberch (l.) den FC Bayern am letzten Tag des Transferfensters noch verlassen könnte, zieht es Joao Palhinha (m.) und Eric Dier (r.) womöglich nach München. © Imago / Lackovic / Shutterstock / News Images

Palhinha-Poker: Fulham und der FC Bayern müssen sich noch auf Ablöse einigen

Möglicher Haken: Palhinha ist bei Fulham seit seinem Wechsel im Sommer 2022 von Sporting Lissabon auf die Insel absoluter Leistungsträger. Die Engländer müssten in der Kürze der Zeit einen geeigneten Ersatz finden. Der Premier-League-Club soll sich englischen Medienberichten zufolge deshalb unter anderem bereits nach Youssouf Fofana (24/Vertrag bis 2024) von AS Monaco und Florentino Luis (24/Vertrag bis 2027) von Benfica Lissabon erkundigt haben.

Auch bei der Ablöse müssten sich Bayern und Fulham im Kampf um Palhinha einigen. Die Engländer haben im Sommer ein Angebot von knapp über 50 Millionen Euro von West Ham abgelehnt. Sie sollen nun rund 80 Millionen Euro Ablöse fordern. Ein Batzen Geld.



Ist er der maßgebliche Transfer-Dominostein? Liverpool will Bayerns Gravenberch

Einen Teil davon könnte Bayern durch die Einnahmen von 30 Millionen Euro für den Verkauf von Benjamin Pavard (27) an Inter Mailand reinvestieren, einen anderen Part durch einen möglichen Blitz-Verkauf von Ryan Gravenberch (21/Vertrag bis 2027) wieder einnehmen. Der niederländische Mittelfeldakteur spielt unter Tuchel überhaupt keine Rolle bislang und will unbedingt noch im Sommer weg. Am Donnerstag fehlte er bereits im Mannschaftstraining des deutschen Rekordmeisters.

Gravenberchs Wunschziel ist der FC Liverpool. Reds-Trainer Jürgen Klopp (56) schätzt den Spieler, der erst im vergangenen Jahr für eine Ablöse von 18,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam an die Isar gewechselt ist, sehr. Dem Vernehmen nach ist Liverpool bereit, rund 30 Millionen Euro Ablöse für Gravenberch zu bezahlen. Auch Manchester United hat ihn auf dem Zettel. Fakt ist: Bayern lässt Gravenberch nicht gehen, solange kein neuer Sechser da ist.

Mögliche Verstärkung für Abwehr: Chalobah und Dier auf Transfer-Liste des FCB

Auch in der Abwehr sucht der Rekordmeister noch nach Verstärkung. Im Idealfall soll noch ein flexibel einsetzbarer Verteidiger kommen, der die Lücke, die Pavard hinterlässt, füllen kann. Gehandelt wird unter anderem Trevoh Chalobah (24/Vertrag bis 2028) vom FC Chelsea. Mit dem englischen Abwehr-Mann hat Trainer Thomas Tuchel (50) bereits über einen möglichen Wechsel am Telefon gesprochen. Der Spieler ist offen für einen Wechsel. Problem: Chelsea will Chalobah gerne verkaufen, Bayern aber am liebsten nur leihen.

Auch Eric Dier (29/Vertrag bis 2024) von Tottenham wurde innerhalb der Münchner Transfer-Taskforce in den vergangenen Tagen intensiv diskutiert (tz berichtete). Der englische Innenverteidiger, der bei den Spurs auf dem Abstellgleis steht, könnte auch im defensiven Mittelfeld spielen und wäre günstig zu haben. (Philipp Kessler, Manuel Bonke)