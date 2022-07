Müller & Co. im Weißen Haus: Fans lachen über mehrere Foto-Details

Von: Stefan Schmid

Teilen

Vor der Abreise aus Washington besuchte der Tross des FC Bayern das Weiße Haus. Unterhaltsame Fotos vom Besuch lieferte allen voran Thomas Müller.

Washington - Das gesamte Bayern-Team inklusive Entourage aus Betreuern, Präsident Herbert Hainer und Oliver Kahn stattete an seinem letzten Tag in Washington dem Regierungssitz des Präsidenten der Vereinigten Staaten einen Besuch ab. Dabei entstanden im Weißen Haus auch einige Fotos, die die Fans des Rekordmeisters zum Schmunzeln brachten. Wieder einmal ganz vorne in der Gute-Laune-Abteilung: Thomas Müller.

FC Bayern: Müller und Kimmich im Blödel-Modus

Bis zum amtierenden Präsidenten Joe Biden durften die Kicker des FC Bayern nicht vor, konnten aber dafür in aller Ruhe einige Bereiche des Weißen Hauses erkunden. Darunter der Diplomaten-Empfang und die Welcome Area, in deren Dunstkreis auch die Fotos, die Thomas Müller auf seinem Instagram-Kanal präsentierte, entstanden sein dürften. Und auf denen gab es für die Follower einiges zu entdecken.

Neben einigen Bekundungen, dass sich Müller, bedenkt man sein Outfit, doch sehr präsidentenhaft geben würde, schauten einige Fans noch etwas genauer hin. Besonders das Bild mit Joshua Kimmich unter dem Sofa eines Porträts des 42. Präsidenten der USA, Bill Clinton, sorgte für einige Lacher. Ein User meinte aufgrund der Beinhaltung beider Kicker die Persiflage eines Präsidenten-Paares zu sehen, Kimmich mit überschlagenen Beinen als First Lady und Müller breitbeinig als Gatte. Womöglich hatte Müller dabei auch Clintons Lewinsky-Affäre im Hinterkopf.

Thomas Müller hatte sichtlich Spaß beim Besuch im Weißen Haus. © Instagram

FC Bayern: Kimmich als „Grandma“ und Musialas Foto-Künste?

Ein anderer Follower stellte eine gänzlich andere Verknüpfung zum Sofa-Foto her. In seinen Augen sähen die beiden vielmehr wie ein Gespann aus Oma und Enkel aus, in dem Joshua Kimmich eine sichtlich stolze Großmutter darstellt. Wie dem auch sei, die Bayern-Profis schienen großen Spaß am letzten Programmpunkt in Washington gehabt zu haben.

Aber zumindest ein Spieler musste sich dann doch etwas Spott gefallen lassen. In der unteren linken Ecke des Sofa-Fotos ist der Finger des Fotografen zu sehen, und von den Fans gibt es auch sogleich einen Verdacht, wem das Missgeschick passiert sein könnte. „Lass mich raten, @jamalmusiala10 war Fotograf“, vermutet ein Follower in der Kommentarspalte. Die Fotokünste des Nationalspielers scheinen berühmt-berüchtigt zu sein. Auch in Sachen Transfers gibt es wieder Neuigkeiten beim FC Bayern. (sch)