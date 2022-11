FC Bayern gegen Werder Bremen im Live-Ticker: Gerüchte um Choupo-Moting

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern empfängt im letzten Heimspiel des Jahres den SV Werder Bremen in der Allianz Arena. Verteidigt die Nagelsmann-Truppe die Tabellenführung? Der Live-Ticker.

FC Bayern München - SV Werder Bremen -:- (-:-), Di., 20.30 Uhr

Endlich Tabellenführer: Nagelsmann-Elf will Spitzenposition verteidigen

Transfergerüchte um Choupo-Moting: Welche Pläne hat der neue Topstürmer?

FC Bayern München - SV Werder Bremen -:- (-:-)

Update vom 8. November, 17.42 Uhr: Schiedsrichter der Partie des FC Bayern gegen den SV Werder ist im übrigen Robert Hartmann. Der 43-Jährige feierte sein Bundesliga-Debüt im Februar 2011, also ein ganz erfahrener Mann, der die Begegnung in der Allianz Arena heute Abend leitet.

FC Bayern: - SV Werder: - Tore: -

Erstmeldung vom 8. November, 16.10 Uhr: München – Fast schon elend lange 13 Spieltage hat es benötigt, bis der FC Bayern vergangenes Wochenende wieder die Tabellenführung in der Bundesliga übernommen hat. Dank eines 3:2-Erfolgs über Hertha BSC und der gleichzeitigen heftigen 0:5-Niederlage von Union Berlin, grüßt das Team von Julian Nagelsmann nun wieder vom Platz an der Sonne.

Zeit zum Feiern bleibt aber nicht, denn schon am Dienstag geht‘s in der Bundesliga weiter. Aufsteiger Werder Bremen ist zum letzten Heimspiel des Jahres in der Allianz Arena zu Gast. Natürlich wollen die Münchner, die ohne Alphonso Davies (Muskelverletzung), Thomas Müller (Hüfte), Matthijs de Ligt (Knie) und Josip Stanisic (Mandelentzündunug) auskommen, den nächsten Dreier einfahren. Manuel Neuer, Leroy Sané und Lucas Hernandez feierten zuletzt ihr Comeback. Stehen alle drei gegen Werder gleich in der Startelf?

Eric Maxim Choupo-Moting trifft bei FC Bayern aktuell wie er will. Sein Vertrag läuft aber im Sommer aus. © IMAGO

Dort dürfte auf jeden Fall Eric Maxim Choupo-Moting zu finden sein. Der neue, alte Goalgetter der Bayern traf auch gegen die Hertha, dieses Mal sogar mit dem Schienbein. Klar, dass die Bayern den Vertrag mit dem 33-Jährigen verlängern möchten. Doch will das auch Choupo?

FC Bayern gegen Werder Bremen im Live-Ticker: Transfergerüchte um Choupo-Moting

Am Samstag hatte er noch verkündet, dass er sich vorstellen könnte, noch lange in München zu bleiben. Auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic ließ am Sonntagabend durchblicken, dass man den im Sommer auslaufenden Vertrag mit dem Angreifer verlängern möchte. Zuletzt war allerdings von einem Interesse von Manchester United zu lesen.

Vor dem letzten Heimspiel in der Allianz Arena vor WM-Pause wird es keine Vertragsverlängerung mit dem Kameruner geben. Vermutlich wird man sich erst im kommenden Jahr zusammensetzen. Man darf gespannt sein, ob Choupo-Moting am Dienstagabend seinen Lauf aus den letzten Spielen fortsetzt und weiter trifft.

Im Live-Ticker von tz.de verpassen Sie kein Highlight. (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak