Salihamidzic macht Geheimnis aus Sané-Wette und würde „gerne verlieren“

Von: Patrick Mayer

Arbeiten beim FC Bayern zusammen: Sportvorstand Hasan Salihamidzic (li.) und Angreifer Leroy Sané. © IMAGO / kolbert-press

Hasan Salihamidzic und Leroy Sané haben beim FC Bayern wohl eine Wette am Laufen. Es geht offenbar um den Champions-League-Sieg.

München - Die deutliche Leistungssteigerung von Leroy Sané beim FC Bayern München lässt sich einfach anhand von Zahlen bemessen. Angefangen beim furiosen 5:3 im DFL-Supercup gegen RB Leipzig, fortgesetzt nun auch mit einem Assist im Kurzeinsatz beim klaren 5:0 bei Drittligist Viktoria Köln im DFB-Pokal.

Leroy Sané: Leistungsexplosion beim FC Bayern München

In Leipzig machte der Nationalspieler mit seinem Treffer zum 5:3 in der achten Minute der Nachspielzeit den Deckel drauf, wie man so schön im Fußballer-Jargon sagt. Zwölf Minuten hatte der Außenangreifer für sein erstes Pflichtspieltor in dieser Saison gebraucht. Dynamisch und zielstrebig zugleich schloss er gegen die Sachsen einen Konter ab. Weiter ging es in der Fußball-Bundesliga mit einer Vorlage beim 6:1 in Frankfurt - diesmal stand der 26-Jährige 25 Minuten auf dem Platz. Und die Frage lautete, ob er sich nach einer schwachen Rückrunde 21/22 in den kommenden Monaten behaupten kann.

Er hat alle Fähigkeiten, diese Technik gepaart mit dem Speed.

Trotz der verschärften Konkurrenzsituation mit Sadio Mané, Kingsley Coman, Serge Gnabry, Jamal Musiala und natürlich Urgestein Thomas Müller im modifizierten pfeilförmigen Angriffssystem der Münchner, lautet aktuell die Antwort eindeutig: Ja! Ohne Tor und Vorlage gegen Wolfsburg (2:0) geblieben, war der Ex-Schalker in Bochum (7:0) nicht nur wegen eines Tores einer der Aktivposten auf dem Platz. Erstmals spielte Sané in dieser Saison durch.

FCB-Coach Julian Nagelsmann lobte nach der Partie im Ruhrpott: „Er hat sich ein bisschen aus seiner eigenen Krise rausgeholt und eine super Leistung gebracht. Er ist ein Spieler, der durch seine Art immer ein bisschen polarisiert. Wenn er 100 Prozent Bock hat, ist er einer der besten Spieler in Europa. Er hat alle Fähigkeiten, diese Technik gepaart mit dem Speed. Mir ist immer wichtig, dass Leroy auch die talentfreien Aktionen macht, also hinterhersprintet und den Ball holt.“ Markant: Laut Sport Bild bat Sané Nagelsmann vor dieser Spielzeit, ihn mehr im Zentrum statt auf Rechtsaußen einzusetzen.

Im Video: FC Bayern - Julian Nagelsmann lobt Leroy Sané

Jetzt darf er vor allem auf Linksaußen ran - und zündet dort offensichtlich. Bester Beleg war sein Ausgleichstreffer beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach, als Sané (83. Minute) den Bayern spät, aber willensstark einen Punkt rettete. Gepaart mit einer Passquote von 97 Prozent und insgesamt acht Torabschlüssen. Auch, weil ihn eine geheimnisvolle Wette antreibt? Sportvorstand Hasan Salihamidzic schilderte nun von einer solchen. Bei besagter Wette soll es demnach darum gehen, „der Beste zu werden, alles rauszuhauen und diese Mannschaft in der Champions League zum Titel zu führen“, erzählte Salihamidzic im „Phrasenmäher“-Podcast der Bild. Er selbst würde die Wette „gerne“ verlieren, meinte der 45-jährige Bosnier.

FC Bayern: Wette zwischen Hasan Salihamidzic und Leroy Sané

Weil er etwa gegen seinen Stürmer getippt hat? Um diesen anzustacheln? Das verriet der Bayern-Boss nicht. Salihamidzic sagte stattdessen: „Ich glaube total an den Spieler, ich glaube total an den Jungen, weil er Qualitäten hat, die unfassbar sind. Wenn er die Mentalität, die er drin hat, diese Wut, die man zum Beispiel im Supercup in Leipzig gesehen hat, wo er total entschlossen war, immer zeigt, dann wird er einer der Besten Europas und der Welt sein.“ (pm)