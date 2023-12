Von wegen „Trainingslager dahoam“: Tuchel verrät Bayern-Reiseziel für Januar

Von: Luca Hartmann

Ursprünglich wollte der FC Bayern diesen Winter in heimischen Gefilden trainieren – Thomas Tuchel hat nun überraschend doch andere Reisepläne verkündet.

München – Auf den FC Bayern warten in diesem Kalenderjahr mit dem Süd-Gipfel gegen Stuttgart am Sonntag und drei Tage später in Wolfsburg gegen Ex-Trainer Niko Kovač noch zwei herausfordernde Spiele. Anschließend gibt es rund drei Wochen spielfreie Zeit.

Schon am 12. Januar endet jedoch die vergleichsweise kurze Winterpause mit dem letzten Spieltag der Hinrunde gegen Hoffenheim. Für die Bayern-Stars geht es danach wohl einige Tage ins Kurzzeit-Trainingslager.

Doch kein „Trainingslager dahoam“ für FC Bayern

Trainer Thomas Tuchel überraschte am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Stuttgart-Spiel mit den Aussagen zu den Reiseplänen der Münchner. Denn eigentlich wollte der Rekordmeister diesen Winter auf einen Trip ins Ausland verzichten und in heimischen Gefilden trainieren. Wie schon im Sommer, als vor der Asienreise ein Trainingslager am Tegernsee absolviert wurde.

Nun also die Rolle rückwärts, es wird doch ein Trainingslager im Süden geben, wie Tuchel erklärte. Als mögliche Reiseziele nennt der Trainer dabei zwei Länder: „Es entscheidet sich zwischen Portugal und Marokko.“ Der aktuelle Stand: „Es ist noch nicht gebucht, aber die Planungen laufen“, erklärte Tuchel bei der PK schmunzelnd.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel überraschte mit Aussagen zu den möglichen Reisezielen für das Winter-Trainingslager. © Sven Hoppe/dpa

Portugal oder Marokko: Tuchel überrascht mit Reisezielen

Vor wenigen Wochen hatte man noch andere Pläne: „Wir haben das Thema diskutiert und haben uns letztlich dazu entschieden, dieses Jahr kein Wintertrainingslager zu machen“, erklärte Jan-Christian Dreesen gegenüber tz/Münchner Merkur noch im November. Der CEO begründete das Vorhaben damals unter anderem mit dem frühen Saisonstart im Januar. Stattdessen sollte das Team „zwei Tage zusammen in die Berge“ gehen.

Die neue Idee sieht anders aus: Im Trainingslager wolle Tuchel „vier, Fünf Tage nutzen, um die Mannschaft zusammenzuhaben, um Zeit zusammen zu verbringen und einfach länger auf dem Trainingsplatz zu sein und taktische Dinge besser trainieren zu können“. Im Idealfall könne die Mannschaft dabei auch „ein bisschen Sonne sehen“.

Zeitpunkt des Bayern-Trainingslagers überrascht

Auch der Zeitpunkt des Trainingslagers überrascht. Laut Tuchel plane der Verein dieses zwischen dem Hoffenheim-Spiel (12. Januar) und dem darauffolgenden Liga-Duell gegen Werder Bremen (21. Januar) zu absolvieren. Üblicherweise halten die Bundesligisten ihre Trainingslager schon vor dem ersten Ligaspiel im neuen Jahr ab. Bereits Anfang Dezember hatte Tuchel den ungewöhnlichen Termin angekündigt.

Und noch eine Ära geht für den Rekordmeister zu Ende: Mit Ausnahme einer zweijährigen Corona-Unterbrechung waren die Stars der Säbener Straße seit 2011 stets für ihr Wintertrainingslager nach Katar geflogen. In den WM-Ausrichterstaat von 2022 unterhielt der FC Bayern jahrelang eine Sponsorenbeziehung, die von vielen Fans kritisch gesehen wurde. Die Partnerschaft wurde schließlich im Sommer beendet, ein Winter-Trainingslager in dieser Saison dort war also ohnehin nicht geplant. (LuHa)