Was steckt dahinter? Geheimer Bayern-Plan mit Abwehr-Star Araujo

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern will im Winter einen Abwehrspieler verpflichten. Ronald Araujo vom FC Barcelona soll bereits kontaktiert worden sein. Aus gutem Grund.

München – Die Nachricht machte am Samstag schnell die Runde!

Der FC Bayern soll in Person von Trainer Thomas Tuchel und Sportdirektor Christoph Freund mit Ronald Araujo telefoniert haben. Darüber hinaus hieß es, die Münchner hätten dem Abwehr-Star vom FC Barcelona klargemacht, dass sie ihn unbedingt haben wollen – am liebsten schon im Winter.

Ronald Araujo Geburtsdatum: 7. März 1999 (24 Jahre) Verein: FC Barcelona (Vertrag bis 2026) Position: Innenverteidiger Marktwert: 70 Millionen (Quelle: transferamarkt.de)

FC Bayern offenbar an Ronald Araujo vom FC Barcelona interessiert

Klar ist, dass ein möglicher Winter-Transfer des 24-Jährigen an die Isar eine kostspielige Angelegenheit werden dürfte. Barca möchte mit dem Abwehrspieler nämlich am liebsten verlängern – und Araujos festgeschriebene Ausstiegsklausel liegt bei 1 Milliarde Euro.

Die werden die Bayern nicht ziehen. Sprich: Man müsste sich mit den Katalanen auf einen Transfer einigen. Allerdings dürfte Barcelona mindestens 70 Millionen Euro für den Uruguayer verlangen, der noch bis 2026 bei den Blaugrana unter Vertrag steht. Aber ist das Interesse des deutschen Rekordmeisters tatsächlich so groß?

Fakt ist: Matthijs de Ligt fehlt aktuell verletzt, auch wenn sich seine Rückkehr im Januar abgezeichnet. Nach viele Verletzungen in diesem Halbjahr ist die Form des Niederländers nicht abehbar. Zudem sind Noussair Mazraoui und Minjae Kim im Januar und Februar beim Afrika Cup, respektive bei den Asienmeisterschaften. In der sehr, sehr dünn besetzten Abwehr herrscht dann Alarm!

Locken Thomas Tuchel und Christoph Freund (r.) Ronald Araujo zum FC Bayern? © Imago

Araujo zum FC Bayern? Christoph Freund dementiert Gespräch mit Abwehr-Star nur halbherzig

„Es gibt so viele Spekulationen und Namen derzeit, aber da gebe ich keine Statements ab“, sagte Freund am Montagvormittag vor dem Abflug nach Manchester etwas zum Thema Araujo ausweichend. Ein klares Dementi klingt anders! „Es ist natürlich Anfang der Transferzeit, es gibt einige Gespräche grundsätzlich, aber dazu will ich jetzt in Detail nichts sagen“, fuhr der Bayern-Sportdirektor dann vielsagend fort.

Dass Araujo die Abwehr der Münchner qualitativ und quantitativ erheblich verbessern dürfte, ist klar. Da er sowohl in der Innen- als auch als Rechtsverteidiger eingesetzt werden kann, würde er zudem den systematischen Spielraum von Tuchel erweitern. Der Bayern-Coach setzt seit seiner Ankunft im März 2023 auf eine Vierkette. Allerdings bevorzugt Tuchel zuletzt beim FC Chelsea ein System mit einer Dreierkette, welches sein aktuelles Spielermaterial jedoch nicht hergibt. Verfolgen die Bayern also den Plan, ihre Formation umzustellen?

„Das ist sicher ein Thema vom Trainer und vom Trainerteam, wie sie sich taktisch ausrichten. Aber wir wollen den Kader grundsätzlich so aufstellen, dass es einfach mehrere Varianten und Möglichkeiten gibt“, antwortete Freund am Montag am Franz-Joseph-Strauß-Flughafen auf die Frage, ob eine Abkehr vom gewohnten 4-2-3-1-System denkbar wäre, sollte Araujo tatsächlich an die Isar kommen.

Mit Kyle Walker, Trevoh Chalobah und Armel Bella-Kotchap wollten die Bayern bereits ähnliche Spielertypen verpflichten. Auch mit dem Hintergrund, dass Benjamin Pavard den Verein in Richtung Inter Mailand verließ.

Warum der Araujo-Deal tatsächlich funktionieren könnte

Wie bekannt ist, fand keiner der drei Spieler im Sommer den Weg nach München. Insofern müssen die Bayern nun im Winter nachlegen. Auch wenn Araujo tatsächlich sehr teuer werden dürfte, scheint ein Transfer auch aufgrund des guten Verhältnisses der beiden Vereine nicht völlig utopisch.

Im Sommer 2022 ließen die Bayern Robert Lewandowski am Ende auch für nicht wenig Geld (45 Millionen) in Richtung Katalonien ziehen. Weil der Pole unbedingt wollte. Jetzt müsste man nur wissen, was Ronald Araujo unbedingt will … (smk)