Bayern-Wunschspieler mit Barca „komplett einig“: Innenverteidiger ist wertvollster Ablösefrei-Transfer

Von: Christoph Klaucke

Dem FC Bayern entgeht offenbar Wunschtransfer Andreas Christensen (li.). © Sebastian Frej/Imago

Der FC Bayern muss den Transfer eines Wunschspielers abschreiben. Der Innenverteidiger wird offenbar ablösefrei zum FC Barcelona wechseln.

München - Der FC Bayern kassiert eine weitere Niederlage auf dem Transfermarkt. Nach dem bereits feststehenden Wechsel von Abwehrchef Niklas Süle zu Borussia Dortmund sind die Bayern auf der Suche nach einem Nachfolger. Wunschspieler Andreas Christensen vom FC Chelsea scheidet vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League des FC Bayern gegen RB Salzburg offenbar schon aus. Bitter: Der Däne ist aktuell der wertvollste Innenverteidiger auf dem Transfermarkt, der ablösefrei zu haben wäre.

FC Bayern: Wunschtransfer mit Barca „komplett einig“ - Ablösefrei-Transfer zu teuer

Andreas Christensen hat einen Marktwert von 35 Millionen Euro und liegt damit gleich auf mit Chelsea-Kollege Antonio Rüdiger. Dem FC Bayern waren die Gehaltsvorstellungen des deutschen Nationalspielers deutlich zu hoch, weshalb sich die FCB-Bosse um Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn auf einen Transfer von Christensen verständigt haben sollen. Sky zufolge hätten die Münchner den 25-Jährigen „gerne verpflichtet“.

Christensen gibt dem FC Bayern offenbar einen Korb. Wie der TV-Sender berichtet, sei sich der Innenverteidiger mit dem FC Barcelona „komplett einig“. Christensen soll bei den Katalanen einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen, der Transfer soll bereits „in den kommenden Tagen“ offiziell verkündet werden. „Es fehlt eigentlich nur noch die Unterschrift“, sagte Sky-Reporter Marc Behrenbeck.

Andreas Christensen

Geboren: 10. April 1996 (Alter 25 Jahre), Lillerød, Dänemark

Größe: 1,87 m

Partnerin: Katrine Friis

FC Chelsea

Vertrag bis: 30.06.2022

Marktwert: 35 Millionen Euro

Andreas Christensen: Absage an FC Bayern - Barca-Angebot „war viel besser“

Christensen hat angeblich wie Süle mehr als zehn Millionen Euro Gehalt gefordert - zu viel für die Bayern. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano hat der Ex-Gladbacher aus Respekt vor Chelsea mehrere Angebote aus der englischen Premier League abgelehnt. Auch der FC Bayern soll ein ein Angebot abgeben haben, aber das von Barca „war viel besser“.

Wie Romano und spanische Medien, darunter die Marca, weiter berichten, habe Christensen Barcelona eine mündliche Wechselzusage erteilt. Es fehle nur noch die Unterschrift. Nach erfolgreichem zweiten Teil des Medizinchecks in den kommenden Tagen soll der Deal abgeschlossen sein. Vieles deutet derzeit beim FC Bayern auf einen „Plan B“ als Süle-Nachfolger hin. Der zukünftige Dortmunder dürfte auch in der Champions League beim Achtelfinal-Rückspiel in der Aufstellung des FC Bayern gegen Salzburg stehen. (ck)