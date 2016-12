So steht es um die Zukunft von Xabi Alonso

Bleibt der Mittelfeld-Stratege?

München - Xabi Alonso zog beim Sieg der Bayern über RB Leipzig überragend die Fäden im Mittelfeld. Lesen Sie hier, wie es um die Zukunft des Spaniers bestellt ist.

Der FC Bayern hat mit dem deutlichen und überzeugenden Sieg gegen den Aufsteiger RB Leipzig die Verhältnisse im deutschen Fußball aus bajuwarischer Sicht wieder zurecht gerückt. Beim 3:0-Sieg spielte einer wieder ganz groß auf: Xabi Alonso präsentierte sich wie zu seinen besten Zeiten - Flugball um Flugball fand seinen Abnehmer, die Pässe saßen präzise, Alonso schwang den Taktstock.

Doch ganz so rosig sah es für den Spanier in der bisherigen Saison noch nicht aus. Insgesamt verzeichnet Alonso deutlich weniger Ballkontakte, spielt weniger Pässe und gewinnt weniger Zweikämpfe als noch unter Ancelottis Vorgänger Pep Guardiola. Das mag der Systemumstellung unter dem Italiener geschuldet sein, doch so mancher Beobachter sieht auch einen mittlerweile leeren Tank beim 35-jährigen Mittelfeld-Strategen.

Alonsos Zeit in München scheint abgelaufen zu sein

Mit der insgesamt abnehmenden Leistung der Routiniers beschäftigt sich offenbar auch sein Arbeitgeber, der FC Bayern. Laut kicker schätze Carlo Ancelotti den Spanier zwar sehr, aber dennoch werde Alonsos Beschäftigung in München zum 30. Juni 2017 enden, so das Blatt. Dann nämlich läuft Alonsos Vertrag aus.

Ob die überaus überzeugende Leistung des Routiniers gegen RB ausreicht, um den FC Bayern von einem Umdenken zu überzeugen, scheint fraglich. Vieles wird auch von möglichen Transfers zur kommenden Saison, sowie der Rolle von Joshua Kimmich und der Entwicklung von Renato Sanches abhängen. Beendet Philipp Lahm seine Karriere vorzeitig, könnte Kimmich auf die Position des Rechtsverteidigers rücken. Und dann entstünde bei einem gleichzeitigen Abgang von Alonso ein Vakuum im Mittelfeld. Diese Überlegungen scheinen auch beim FC Bayern die Runde gemacht zu haben.Zuletzt war von einer Verlängerung mit dem 35-Jährigen berichtet worden.

Neben der Personalie Alonso macht sich der FC Bayern offenbar generell Gedanken über weitere Transfers. Außerdem scheint es sowohl bei Holger Badstuber als auch bei Niklas Süle Neuigkeiten bezüglich möglicher Transfers zu geben.

