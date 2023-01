Yann Sommer reklamiert schon wie Neuer: „Ich dachte zu 100 Prozent, es wäre ein Foul“

Sommer (li.) hebt den Arm und reklamiert beim Ausgleichstreffer der Leipziger. © Imago

Das Debüt von Bayern-Keeper Yann Sommer war erfolgreich. Im Spitzenspiel gegen Leipzig trat der Neuer-Vertreter stark auf. Spannend wird es dann wieder, wenn Neuer genesen ist und zurückkehrt.

München - Yann Sommer (34) hat für seine neuen Arbeitgeber ein solides Debüt hingelegt. Beim 1:1 des FC Bayern in Leipzig sah man durchaus Parallelen des Schweizer Torhüters zum verletzten Manuel Neuer (36/Unterschenkelbruch).

Glanzparaden musste Sommer zwar nicht zeigen, dafür war ihm anzumerken, dass er sich mit Ball am Fuß wohlfühlt und Angriffe mit weiten Abwürfen einleiten kann. In bester Neuer-Manier hob Sommer beim Gegentreffer sogar den Reklamier-Arm und erklärte mit einem Schmunzeln: „Ich dachte zu 100 Prozent es wäre ein Foul. Ich war mir sehr sicher. Der Schiedsrichter hat dann anders entschieden, ich habe aber probiert zu reklamieren.“

FC Bayern: Nagelsmann lobt Sommers Präsenz und Ausstrahlung

Kein Wunder also, dass es Trainer Julian Nagelsmann (34) nicht so vorkam, als hätte Sommer innerhalb von knapp 24 Stunden sein erstes Spiel für den deutschen Rekordmeister gemacht: „Er hat mit dem Ball gut gespielt, hatte eine gute Präsenz und Ausstrahlung.“

Gerade einmal das erste Spiel absolviert, da musste sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46) bereits zur Zukunft des neuen Torhüters äußern. Gibt es ab Sommer ein Torwart-Duell mit Neuer? Angesprochen auf die lange Vertragslaufzeit bis 2025, die ja großes Vertrauen signalisiere, antwortete Brazzo: „Gute Frage, Antwort drin.“ Am Sonntag erklärte er dann bei Bild TV: „Wir werden im Sommer alles bewerten und das dann managen.“ Für Nagelsmann steht allerdings fest: „Manu ist unsere Nummer eins und unser Kapitän. Ich gehe davon aus, dass er im Sommer wieder da ist.“

FC Bayern: Monaco-Leihgabe Nübel kritisiert im TV Bayern-Verantwortliche

Dass dann auch Monaco-Leihgabe Alexander Nübel (26) wieder in München ist, scheint ausgeschlossen. Der Torhüter war am Samstag im ZDF-Sportstudio und erklärte im Hinblick auf seine Zukunft: „Ich will dahin gehen, wo die Wahrscheinlichkeit auch hoch ist, dass ich auch spiele.“ Darüber hinaus übte er im TV auch Kritik an Torwarttrainer und Neuer-Intimus Toni Tapalovic (42): „Kontakt war nicht viel vorhanden. Davor hatten wir ein normales Verhältnis, haben normal trainiert. Ich glaube, dass man sich schon ab und zu hätte austauschen können über die Situation, wie es läuft. Aber das war nicht der Fall.“ Darum ist in München jetzt Sommer. (bok)