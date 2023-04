Nationaltrainer verteidigt Bayern-Keeper: „Die Kritik an Yann ist respektlos“

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Bayern-Torwart Yann Sommer steht nach dem Debakel gegen Manchester City in der Kritik. Die pikante Frage: Ist der Schweizer dem FC Bayern überhaupt gewachsen?

München - Bayern-Torwart Yann Sommer (34) steht nach dem Debakel gegen Manchester City in der Kritik. Tenor: Manuel Neuer (37/offener Unterschenkelbruch) hätte das erste Gegentor beim 0:3 aufgrund seiner Körpergröße verhindert. Neuer ist 1,93 Meter, Sommer misst hingegen zehn Zentimeter weniger.

Name: Yann Sommer Geboren am: 17. Dezember 1988 (34 Jahre) in Morges, Schweiz Marktwert: 5 Millionen Euro Vertrag bis: 30. Juni 2025

Hamann kritisiert Bayern-Torhüter Sommer

Die pikante Frage: Ist der Schweizer dem FC Bayern überhaupt gewachsen? Nein, findet Sky-Experte Didi Hamann (49). Seine Meinung macht der ehemalige Mittelfeldspieler aber nicht von der Körpergröße abhängig. „Für mich war der Torwart heute heillos überfordert. Der Torwart hat maßgeblich – und nicht nur heute, auch in den letzten Wochen – die Mannschaft verunsichert“, bemängelte Hamann am Dienstag.

Der Ex-Bayern-Star gibt Sommer auch am 0:2 eine Mitschuld. „Du hast einen Torwart drin, der nach 20 Minuten sich fast schon wieder den Ball selber reinschießt. Da fängst du das Zittern an. Du denkst: Können wir den noch anspielen?“

Die größten Flop-Transfers des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Rückendeckung für Sommer aus der Schweiz

Jetzt bekommt Sommer Rückendeckung aus seiner Heimat. Anlässlich eines Sponsor­events in Zürich äußerte sich der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin (48) zur vernichtenden Kritik Hamanns und nimmt seinen Torhüter in Schutz. „Harte Analysen gehören zum Geschäft und vor allem auch zum FC Bayern“, erklärte Yakin.

„Aber gerade die derart scharfe Kritik von Hamann ist für mich unverständlich. Sie ist in dieser Form respektlos gegenüber Yann. Für mich muss es erst in der Verteidigung stimmen. Das hat es in jenem Spiel nicht.“ Der Schweizer Nationaltrainer betonte: „Jeder weiß, dass Yann eine beruhigende Art auf die Mannschaft hat. Das hat er auch in den ersten Wochen bei Bayern München bewiesen.“

Yann Sommer streckte sich vergeblich beim ersten Gegentreffer gegen Manchester City. © IMAGO/Conor Molloy/News Images

Nati-Trainer Yakin stärkt Sommer den Rücken

Der Schweizer Nationaltorhüter habe dem FC Bayern laut Yakin auch schon Siege beschert: „Gegen Freiburg beim 1:0-Sieg hat Yann mit seiner Parade den Bayern die drei Punkte festgehalten. Das sollte man als Experte auch bemerken. Darum halte ich es – nochmals – für respektlos, wenn man die Niederlage bei Manchester City nun an einem Spieler festmacht.“

Yakin glaubt weiter an Sommer: „Yann kann damit umgehen. Er hat nun mal bei Bayern München unterschrieben, da gehört so etwas dazu. Er wird die Kritik sachlich und professionell verarbeiten.“ (Philipp Keßler, Manuel Bonke)