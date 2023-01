Kommt Sommer im Winter zum FC Bayern? Sein Trainer hat eindeutige Antwort parat

Von: Marcus Giebel

Der FC Bayern und Yann Sommer sollen sich über eine Zusammenarbeit einig sein. Doch Borussia Mönchengladbach will den Keeper offenbar nicht so schnell hergeben, wie Trainer Daniel Farke verdeutlicht.

München – Der FC Bayern ist für die nächsten Tage dort, wo gefühlt immer Sommer herrscht. In Katar bereitet sich das Team von Trainer Julian Nagelsmann bis zum 12. Januar auf die zweite Saisonhälfte vor. In den nächsten Monaten soll die Tabellenführung in der Bundesliga verteidigt und die zwölfte Meisterschaft nacheinander eingefahren werden, obendrein stehen K.o.-Runden im DFB-Pokal und in der Champions League an.

Mit auf Triple-Jagd geht Daley Blind, erster Winterzugang der Roten. Damit ist die Lücke geschlossen, die durch den Kreuzbandriss von Lucas Hernandez während der WM entstanden war. Für die zweite sorgte der Unterschenkelbruch bei Kapitän Manuel Neuer während einer Skitour. Weshalb seit einigen Tagen das Gerücht vor sich hin brodelt, bald könnte immer dort Sommer sein, wo der FC Bayern spielt.

Gemeint ist natürlich Yann Sommer. Das Interesse am Torwart von Borussia Mönchengladbach bestätigte Sportvorstand Hasan Salihamidzic bereits bei Sky.

FC Bayern will wohl Sommer verpflichten: Gladbach-Trainer Farke glaubt an Verbleib des Torwarts

Dem Sender zufolge soll bereits eine mündliche Einigung zwischen dem Schweizer Nationalkeeper und dem FC Bayern bestehen. Dabei geht es um einen Wechsel im Sommer, wenn der Vertrag des 34-Jährigen am Niederrhein endet. Zuvor hatte schon der Blick berichtet, Sommer habe seinem aktuellen Arbeitgeber mitgeteilt, dass er seinen Kontrakt nicht verlängern will. Zudem soll er laut Sport Bild im Mannschaftskreis bereits über sein Wechselinteresse gesprochen haben.

Damit stellt sich die Frage: Kommt Sommer erst im Sommer an die Säbener Straße? Oder doch schon im Winter? Das liegt nun vor allem in der Hand der „Fohlen“, die nur noch im Januar eine Ablöse für ihren Rückhalt der vergangenen Jahre bekommen könnten. Doch darauf ist Trainer Daniel Farke offenbar nicht scharf. Die Sky-Nachfrage, ob Sommer in der Rückrunde noch in Gladbach spielen werde, beantwortete er kurz, knapp und überzeugt mit „Ja“.

Bald wohl Teamkollegen: Wie Dayot Upamecano (r.) soll auch Yann Sommer einen Wechsel zum FC Bayern anstreben.

Wechselt Sommer zum FC Bayern? Nur im Winter würde Gladbach eine Ablöse einstreichen

Außerdem ließ der Coach wissen: „Es gibt keinen Grund und kein Bestreben, ihn abzugeben.“ Allerdings muss Farke im Gegensatz zu Sportdirektor Roland Virkus auch nicht in erster Linie auf die Zahlen auf dem Konto, sondern auf die auf der Anzeigetafel schauen. Ohnehin könnten die Farke-Aussagen als Beginn der Pokerrunde verstanden werden, denn die Borussen wollen natürlich einen entsprechenden Gegenwert für ihren Keeper sehen und diesen sicher nicht zum Schnäppchenpreis verlieren.

Vorbereitet wäre Gladbach offenbar auf einen kurzfristigen Abgang von Sommer. Laut Informationen von Bild und Sky soll Jonas Omlin von Montpellier HSC die Wunschlösung als künftiger Torwart sein. Auch der 28-Jährige ist Schweizer und steht beim Klub aus der Ligue 1 noch eineinhalb Jahre unter Vertrag.

Seit Sommer 2022 in Gladbach: Daniel Farke (r.) trainiert Yann Sommer erst seit dieser Saison.

Womöglich hängt ein Sommer-Deal im Winter auch mit der Verfügbarkeit seines Landsmannes zusammen. Denn auch die Gladbacher wollen die Restrunde keinesfalls ohne international erfahrenen Keeper angehen.

Torwartfrage beim FC Bayern: Ulreichs Position schon jetzt geschwächt

Den hätte der FC Bayern in Sven Ulreich zwar in seinen Reihen, doch die Spekulationen um eine Rückholaktion von Alexander Nübel von der AS Monaco oder die Verpflichtung von Sommer schwächen dessen Position im Grunde schon jetzt. Zudem würde dem eigentlichen Neuer-Backup in seinem letzten Vertragsjahr das Abrutschen auf Platz drei in der Torwarthierarchie drohen, sollte sich der fünfmalige Welttorhüter für die Spielzeit 2023/2024 einsatzbereit zurückmelden und obendrein eine namhafte Verstärkung kommen.

Von allzu großem Vertrauen der Bayern-Bosse in Ulreichs Fähigkeiten würde das Vorgehen jedenfalls nicht zeugen. Umso schwieriger wäre es nun wohl zu vermitteln, dass der verlässliche Stellvertreter plötzlich für den Rest der Saison die unangefochtene Nummer eins wäre.

Das Thema Sommer sollte also noch lange nicht auf den Sommer verschoben werden. Nagelsmann und Salihamidzic werden sich ihre Gedanken zur Personalie machen. Auch und gerade unter der katarischen Sonne, die Sommergefühle weckt. (mg)