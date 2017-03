Bayern zerlegten Arsenal mit Oldie-Team: Rafinha schiebt‘s auf die Jungen

London - Mit einem der ältesten Teams in der Champions League hat der FC Bayern Arsenal London in die Schranken gewiesen. Und dabei war Philipp Lahm nicht mal dabei.

Reife Leistung! So lässt sich der Auftritt des FC Bayern in London zusammenfassen. Nicht nur, dass die Münchner aus einem 0:1-Rückstand in der zweiten Hälfte noch einen 5:1-Sieg formten, sondern auch, weil sie dieses Kunststück mit ihrer ältesten Startelf aller Zeiten in der Champions League vollbrachten. 30 Jahre und 14 Tage war die FCB-Elf im Schnitt. Und das abgezockte Ancelotti-Team schlug eiskalt zu, als sich die – zusätzlich durch den Platzverweis geschwächte – junge Arsenal-Truppe ausgetobt hatte. Die Bayern sind wie guter Wein – je älter, desto besser.

Das dürfte nicht nur den Bossen, sondern besonders auch dem Trainer schmecken. Es ist kein Geheimnis, dass Carlo Ancelotti ein Liebhaber des edlen Traubensafts ist. Der Italiener, der am liebsten Rotwein aus der Toscana trinkt, hat nach rund neun Monaten nun seiner Mannschaft die richtige Reife verpasst. Mats Hummels staunte nicht schlecht, als er am Dienstagabend vom Durchschnittsalter seiner Mannschaft erfuhr. Doch er zählt sie auch mit zum Erfolgsgeheimnis der vergangenen Wochen. „Die Erfahrung, die wir mit der Ruhe und der ganzen spielerischen Klasse auf dem Platz haben, ist auf jeden Fall auch ein Faktor“, analysierte der 28-Jährige. Nur über das Alter will er den FCB aber keinesfalls definieren. „Nur alt ist ja nicht immer erfahren.“ Ancelottis A-Elf ist jedenfalls beides, in den wichtigen Spielen setzt der 57-Jährige inzwischen fast immer auf die gleichen Akteure. Auf eine Stammelf wollte Hummels sich zwar nicht festnageln lassen, doch „man hat schon das Gefühl, dass wir da 13, 14 Spieler haben, die meistens auf dem Platz stehen“. Zu denen zählt auch Kapitän Philipp Lahm, der im Emirates Stadium gesperrt war. Mit dem 33-Jährigen wird die FCB-Elf sogar noch ein bisschen älter. Denn sein Ersatzmann Rafinha ist schließlich „erst“ 31 Jahre alt.

Rafinha: Richtige Mischung machts

Der Deutsch-Brasi erhielt in London wie so oft zuletzt den Vorzug gegenüber Joshua Kimmich, wenn es darum ging, Lahm zu ersetzen. Ancelotti schätzt die Erfahrung von Rafinha, der mit dem FCB bereits alles gewonnen hat. „Es ist gut, wenn eine erfahrene Mannschaft auf dem Platz steht“, sagt Rafa selbst. Dennoch betont er auch, wie wichtig die jungen Spieler für das Mannschaftsgefüge sind. „Sie geben viel Gas, wir haben eine gute Mischung aus jungen und älteren Spielern.“

Dieser Mix stimmt die Münchner optimistisch. „Wir sind momentan in der richtigen Verfassung, um weit zu kommen. Aber wir müssen von Spiel zu Spiel schauen und einen Schritt nach dem anderen machen“, so Hummels. Auch sein Präsident ist guten Mutes. „Mein Bauch sagt mir, dass wir eine gute Saison haben werden“, meinte Uli Hoeneß nach dem Sieg in London – ehe die Bayern-Bosse den erfolgreichen Abend auf dem Bankett mit dem ein oder anderen Glas Wein veredelten…