15 Millionen für Youngster? Bayern-Interesse offenbar konkreter

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern will und muss seinen Kader im Winter verstärken. Ein Interesse an einem Nachwuchs-Juwel wird konkreter. Die Ablöse wäre überschaubar.

München – Geht der FC Bayern im Winter nun auf große Shopping-Tour? Oder doch nicht?

Wenn man den Aussagen von Uli Hoeneß zuletzt Glauben schenken darf, dürfte die von einigen Fans erhoffte Transfer-Offensive nach Weihnachten ausfallen. „Wir werden, wenn wir bis dahin das Gefühl haben, dass wir Ergänzungen brauchen, etwas tun“, sagte der Bayern-Patron vergangene Woche.

Winter-Transfers beim FC Bayern? Uli Hoeneß drückt auf die Bremse

Thomas Tuchel wird diesbezüglich vermutlich – wie so häufig – anders denken. Der Coach hatte bereits kürzlich gehofft, mit Jérôme Boateng einen weiteren Innenverteidiger begrüßen zu dürfen. Letztlich aber entschied sich der FC Bayern gegen eine Verpflichtung des vertragslosen Ex-Spielers – aus durchaus nachvollziehbaren Gründen.

Dennoch könnte in diesem Winter an der Säbener Straße in Sachen Transfers etwas passieren. Wie Sky jetzt nämlich berichtet, wird das Interesse des FC Bayern an Assan Ouedraogo immer konkreter. Angeblich soll sich bereits Sportdirektor Christoph Freund eingeschaltet haben.

15 Millionen für Schalke-Youngster Ouedraogo? Bayern-Interesse offenbar konkreter

Der 17-jährige Youngster vom FC Schalke, der die DFB-Junioren vergangenen Sommer zum EM-Titel führte, wurde zuletzt zwar mit einem Wechsel zum AC Milan in Verbindung gebracht. Allerdings habe Ouedraogo noch keine Entscheidung getroffen, wie es heißt. Demnach sei ein Wechsel zum FC Bayern für den zentralen Mittelfeldspieler unter bestimmten Voraussetzungen eine Option.

Da das Mittelfeld-Juwel zukünftig weiterhin regelmäßig spielen möchte, könnte der Rekordmeister Ouedraogo im Winter verpflichten und ihn direkt wieder an Schalke ausleihen, wo er in der 2. Liga wichtige Spielpraxis sammeln könnte.

Ouedraogo zum FC Bayern? Winter-Wechsel mit sofortiger Leihe denkbar

Eine weitere Option wäre zudem, dass die Münchner Ouedraogo erst im Sommer verpflichten und ihn dann in der Bundesliga umgehend verleihen, sollten die Knappen den Aufstieg in dieser Saison nicht schaffen. Auf Schalke läuft sein Vertrag noch bis 2027.

Für Ouedraogo müssten die Bayern zwischen 12 und 15 Millionen zahlen. Eine Summe, die für den Deutschen Meister durchaus aufzurufen wäre. Ouedraogo kann im zentralen und offensiven Mittelfeld auflaufen, wäre also keine wie von Trainer Tuchel erhoffte „Holding Six“.

Transfergerüchte beim FC Bayern: Was passiert mit Joa Palhinha im Winter?

Diese wäre Joao Palhinha, dessen Transfer am Deadline Day in letzter Sekunde scheiterte. Der Portugiese zeigt sich laut Sky weiterhin offen für einen Winter-Transfer zum FC Bayern. Fraglich allerdings, ob die Münchner nochmals 60 Millionen für den 28-Jährigen vom FC Fulham bieten.

Wenn man den Worten von Hoeneß glaubt, vermutlich eher nicht … (smk)