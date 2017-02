So endete FC Ingolstadt gegen FC Bayern 

Ingolstadt - Der FC Ingolstadt empfängt den FC Bayern München. So sehen Sie das Bundesliga-Spiel heute live im TV und im Live-Stream.

Update vom 11. Februar 2017: Auch gegen den FC Ingolstadt tat sich der deutsche Rekordmeister die meiste Zeit schwer. Die Bayern wirkten wie zuletzt ideen- und tempolos. Bis zur 90. Minute dauerte es, ehe Vidal und Robben den FC Bayern erlösten und für den 2:0-Endstand sorgten.

Am 20. Spieltag kommt es zu einem bayerischen Derby, denn der FC Bayern ist heute zu Gast beim FC Ingolstadt. Nur etwas mehr als eine Stunde beträgt die Fahrtzeit von der Säbener Straße bis zum Sportpark in Ingolstadt. Mit einem Jetlag müssen die Bayern-Spieler also nicht rechnen, wenn Sie am Samstag im bayerischen Derby gegen den FC Ingolstadt antreten. Das dürfte Trainer Carlo Ancelotti freuen, denn trotz guter Ergebnisse wurde zuletzt Kritik am Bayernspiel laut.

FC Ingolstadt - FC Bayern: Die Roten in der Krise?

Spätestens nach dem 1:1-Unentschieden gegen Schalke war klar, dass die Bayern etwas an ihrer Spielweise ändern müssen, wenn sie international bestehen wollen. Selbst der sonst stets zuverlässige Manuel Neuer patzte gegen Schalke und ließ einen durchaus haltbaren Freistoß von Naldo ins Tor rutschen. „Die Mannschaft muss sich bewusst sein, dass man die nächsten Wochen so nicht agieren kann. Sonst sind wir ganz schnell in mehreren Wettbewerben auf einmal raus“, sagte Kapitän Philipp Lahm nach dem Spiel. Gegen die Ingolstädter sind drei Punkte für die Bayern also Pflicht.

Nach den vergangenen Partien werden Trainer und Fans aber mit einem Sieg an sich nicht zufrieden sein. Gerade gegen die abstiegsbedrohten Ingolstädter braucht es eine reifere Spielanlage und ein dominanteres Auftreten, um die Erwartungen zu erfüllen. Von einer Krise kann bei der aktuellen Tabellensituation in der Bundesliga beim FC Bayern zwar noch keine Rede sein. Dennoch stehen die Bayern-Profis heute im Derby gegen Ingolstadt unter Druck.

FC Ingolstadt - FC Bayern: Die Ausgangslage heute beim FC Ingolstadt

Trotz der räumlichen Nähe der beiden Vereine könnten die Ausgangslagen der beiden Mannschaften heute kaum unterschiedlicher sein. Während der FC Bayern die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung gegenüber Leipzig anführt, steht der FC Ingolstadt vor dem 20. Spieltag auf einem direkten Abstiegsplatz. Nach der Winterpause gab es für die Schanzer nur drei Punkte aus drei Spielen. Der eine Sieg war allerdings ein wichtiger. 3:1 hieß es nach 90 Minuten im Heimspiel gegen den HSV am 28. Januar. Mit dem Dreier kam der FCI in der Tabelle wieder an den Relegationsplatz heran. Aktuell trennt die Schanzer nur ein Punkt vom HSV und das trotz der Auswärtsniederlage gegen Berlin am vergangenen Samstag. Wichtig wäre aber auch die psychologische Wirkung eines guten Auftritts gegen den Rekordmeister, um bis zum Ende der Saison das rettende Ufer zu erreichen.

FC Ingolstadt - FC Bayern: Brezn und Spiele

Dass sie gegen starke Gegner bestehen können, bewiesen die Ingolstädter bereits mit ihrem 1:0-Erfolg gegen den damaligen Tabellenersten RB Leipzig. Als Belohnung gab es neben den Punkten Weißwürste und Brezn von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. Die Brotzeit hatte Rummenigge den Ingolstädtern nach deren Sieg gegen Leipzig versprochen, weil der FC Bayern dadurch wieder die Tabellenführung übernehmen konnte. Im Derby wird es heute aber wohl weniger harmonisch zugehen, schließlich ist ein gutes Spiel für beide Mannschaften wichtig.Bereits im Hinspiel machten die Schanzer es dem FC Bayern schwer. Nach nur acht Minuten hieß es 0:1 für Ingolstadt. Am Ende gewannen die Bayern mit 3:1, hatten aber sichtlich Mühe, sich gegen starke Schanzer durchzusetzen.

In unserem TV-Guide erfahren Sie, wie Sie die Bundesliga-Partie FC Ingolstadt gegen FC Bayern heute live im TV und im Live-Stream mitverfolgen können.

FC Ingolstadt - FC Bayern: Bundesliga heute live im Pay-TV bei Sky

Das Bundesliga-Spiel FC Ingolstadt gegen FC Bayern München wird heute wie gewohnt live und in voller Länge beim Pay-TV-Sender Sky übertragen. Bereits um 14.00 Uhr beginnt auf Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Bundesliga HD 1 die Vorberichterstattung zu den Samstags-Partien in der Bundesliga. Moderator Jan Henkel hat alle Infos rund um die Begegnungen am Samstag. Ab 15.30 Uhr sehen Sie auf diesem Sender die Konferenz der Bundesliga-Spiele. Die Partie FC Ingolstadt gegen FC Bayern wird hier von Kai Dittmann kommentiert.

Falls sie heute ausschließlich das Spiel FC Ingolstadt gegen FC Bayern sehen möchten, können Sie ab 15.15 Uhr auf den Sender Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Bundesliga HD 3 umschalten. Ab dem Anstoß um 15.30 Uhr verpassen Sie hier keine Minute des Derbys.

FC Ingolstadt - FC Bayern: Bundesliga heute im Live-Stream von Sky

Falls Sie ein Sky-Abo besitzen, haben Sie auch die Möglichkeit, die Begegnung FC Ingolstadt gegen FC Bayern München heute im Live-Stream bei SkyGo zu verfolgen. Das Online-Streaming-Angebot von Sky können Sie mit ihrem gängigen Web-Browser auf ihrem Laptop, Tablet oder Smartphone aufrufen. Für Tablets und Smartphones bietet Sky auch die kostenlose SkyGo-App an, mit der Sie noch einfacher auf das Programm zugreifen können. Apple-User finden die SkyGo-App im iTunes-Store. Android-User können die App im Google-Play-Store herunterladen.

Tipp der Redaktion: Achten Sie bei der Verwendung von Live-Streams auf eine stabile WLAN-Verbindung. Ihr mobiles Datenvolumen könnte andernfalls sehr schnell aufgebraucht sein, da Live-Streams sehr große Datenmengen verbrauchen. Wenn ihr Mobilfunk-Vertrag eine Daten-Flatrate beinhaltet, könnte die Internet-Geschwindigkeit gedrosselt werden. Im schlechtesten Fall könnten, abhängig von Ihrem Vertrag, hohe Zusatzkosten auf Sie zukommen.

FC Ingolstadt - FC Bayern: Bundesliga heute im kostenlosen Live-Stream

Bereits nach kurzer Suche im Internet werden Ihnen heute auf zahlreichen Portalen Live-Streams der Partie FC Ingolstadt gegen FC Bayern München angeboten. Dabei sollten Sie sich aber auf eine deutlich schlechtere Bild- und Tonqualität, sowie lästige Werbe-Pop-Ups einstellen. Zudem ist der Kommentar häufig nicht auf Deutsch verfügbar. Außerdem befinden Sie sich bei der Nutzung solcher Live-Streams in einer gesetzlichen Grauzone. Rechtlich ist nicht ganz geklärt, ob solche Streams legal sind. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, können Sie sich an unserer Liste mit kostenlosen und legalen Live-Streams orientieren.

FC Ingolstadt - FC Bayern: Bundesliga heute live im Webradio bei Sport1

Falls Sie heute mit dem Auto unterwegs sind, aber keine Minute des Bundesliga-Spiels FC Ingolstadt gegen FC Bayern verpassen wollen, können Sie mit dem Web-Radio von Sport1 immer Up-to-Date bleiben. Auch Sport1 bietet eine kostenlose APP an, mit der Sie das Programm des Web-Radios noch einfacher aufrufen können. Die Sport1-App können Sie kostenlos im iTunes-Store (Apple-User) und im Google-Play-Store (Android-User) herunterladen.

FC Ingolstadt - FC Bayern: Bundesliga heute bei uns im Live-Ticker

Falls Sie die Partie FC Ingolstadt gegen FC Bayern München heute weder im Live-Stream, noch im Audio-Stream verfolgen können, halten wir Sie mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden. Wie gewohnt beginnen wir mit der Berichterstattung heute bereits vor dem Anstoß und liefern Ihnen alle Infos und Fakten rund um das Spiel. Ab dem Anstoß um 15.30 Uhr informieren wir Sie immer aktuell über das Spielgeschehen. Im Anschluss finden Sie hier auch die Noten der Bayern-Spieler, die besten Bilder der Partie, sowie einen ausführlichen Spielbericht.

FC Ingolstadt - FC Bayern: Bundesliga heute in der Zusammenfassung im Free-TV

Falls Sie das Spiel nicht live sehen konnten, können Sie die Highlights des Spiels FC Ingolstadt gegen FC Bayern München heute in der ARD-Sportschau nachverfolgen. Um 18.30 Uhr begrüßt Sie Moderator Matthias Opdenhövel zum Klassiker der Fußballsendungen und liefert Ihnen Zusammenfassungen zu allen Freitags- und Samstagsspielen der Fußball-Bundesliga. Auch die ARD-Sportschau können Sie im Live-Stream mitverfolgen. Dazu rufen Sie den ARD-Livestream einfach mit Ihrem Laptop, Tablet oder Smartphone auf. Auch die ARD bietet für noch besseren Zugriff auf den Live-Stream eine App an, die Sie kostenfrei im iTunes-Store (Apple-Geräte) oder im Google-Play-Store (Android-Geräte) herunterladen können.

FC Ingolstadt - FC Bayern: Bisherige Duelle

Bis jetzt konnte der FC Ingolstadt noch nie gegen den FC Bayern gewinnen. In allen vier bisherigen Begegnungen in der Bundesliga und im DFB-Pokal gewannen am Ende die Münchner.

Wettbewerb Datum Begegnung Ergebnis Bundesliga 16/17, 3. Spieltag 17.09.16 FC Bayern - FC Ingolstadt 3:1 Bundesliga 15/16, 33. Spieltag 07.05.16 FC Ingolstadt - FC Bayern 1:2 Bundesliga 15/16, 16. Spieltag 12.12.15 FC Bayern - FC Ingolstadt 2:0 DFB-Pokal, 11/12, 2. Runde 26.10.11 FC Bayern - FC Ingolstadt 6:0

rs