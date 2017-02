Live-Ticker: Bayern gastieren zum Derby in Ingolstadt

Ingolstadt - Vorhang auf für das oberbayerische Derby zwischen dem FC Ingolstadt und dem FC Bayern. Wir berichten am Samstag im Live-Ticker vom Duell Kellerkind gegen Spitzenreiter.

FC Ingolstadt 04 - FC Bayern München -:- (-:-)

Ingolstadt: --- FC Bayern: --- Tore: --- Die Tabelle und die Spielstände der anderen Partien finden Sie hier.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom oberbayerischen Derby zwischen dem FC Ingolstadt 04 und dem FC Bayern München! Es ist das Duell des Tabellenvorletzten gegen den Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga, die Favoritenrollen am Samstag im Audis Sportpark (Anstoß: 15.30 Uhr) sind also klar verteilt. Aber vorsicht, lieber Rekordmeister: Die Schanzer konnten schon dem damaligen Tabellengführer RB Leipzig ein Bein stellen und mit einer Niederlage nach Hause schicken.

Doch das wäre eine absolute Überraschung, konnten der FCI doch noch nie auch nur einen Punkt gegen die Roten holen. Vier Duelle gab es in Liga und Pokal bisher, allesamt entschied der FC Bayern für sich. Das Torverhältnis lautet 13:2 für die Münchner. Noch klarer kann eine Bilanz also eigentlich gar nicht ausfallen.

Das Derby in Ingolstadt ist gleichzeitig die Generalprobe für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch gegen den FC Arsenal. Dort wollen die Mannen von Trainer Carlo Ancelotti am liebsten mit einem Sieg über die Schanzer im Rücken antreten.