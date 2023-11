1. FC Köln gegen FC Bayern live: Hier sehen Sie das Bundesligaspiel im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell 1. FC Köln gegen FC Bayern München. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Köln/München – Die Bundesliga-Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern steigt am Freitag, 24. November 2023, um 20.30 Uhr in Köln. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

1. FC Köln gegen FC Bayern: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

1. FC Köln gegen FC Bayern: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern im Live-Stream übertragen.

1. FC Köln gegen FC Bayern: Wer holt sich den Sieg?

Die Länderspielpause ist vorbei und in der deutschen Fußball-Bundesliga steht der 12. Spieltag an. Zum Auftakt trifft mit dem 1. FC Köln ein Kellerkind auf Spitzenteam FC Bayern München. Die Gastgeber benötigen dringend Punkte, um sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen, im Duell mit dem deutschen Rekordmeister sind die Rheinländer aber klarer Außenseiter.

Im letzten Spiel der beiden Klubs feierte der FC Bayern München am Ende die Meisterschale. Jamal Musiala schoss kurz vor Ende das erlösende 2:1 am 34. Spieltag der vergangenen Saison. Der 1. FC Köln zeigte aber, dass er an einem guten Tag durchaus mithalten und dem großen Favoriten Punkte abknöpfen kann.

Die Statistik spricht aber klar gegen die Kölner. Der letzte Sieg des FC über den FC Bayern gelang 2011, Cheftrainer Steffen Baumgart hat gegen den deutschen Rekordmeister noch überhaupt nicht gewonnen. „Ich habe mal für mich überlegt. Ich habe ganz viele Spiele gegen sie in den letzten Minuten abgegeben“, wird Baumgart vom Online-Portal Geissblog zitiert.

Der FC Bayern München ist zu Gast beim 1. FC Köln. © IMAGO/Ulmer

Mit einem überraschenden Sieg würden sich die Geißböcke zumindest vorübergehend über den Strich schieben. Der FC Bayern München würde seinerseits mit drei Punkten Tabellenführer Bayer Leverkusen von der Tabellenspitze vertreiben und den Platz an der Sonne zumindest bis Samstag innehaben. (smr)