FC Liverpool lauert: Lässt FC Bayern Gravenberch ziehen?

Von: Sascha Mehr

Bayern-Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch scheint auch in der kommenden Saison nur wenig Aussucht auf Einsätze zu haben. Lässt ihn der Verein ziehen?

München – Der Saisonstart rückt immer näher und der FC Bayern München ist mit der Kaderplanung längst nicht fertig. Noch immer lässt der Transfer von Harry Kane an die Säbener Straße auf sich warten und auch Kyle Walker von Manchester City ist noch nicht fix. Doch nicht nur auf der Seite der Neuzugänge könnte es bald Neuigkeiten geben, auch bei den Abgängen scheint es Bewegung zu geben.

FC Bayern München: Gravenberch-Abgang ein Thema?

Ryan Gravenberch kam in der vergangenen Saison 33 Mal zum Einsatz, stand aber in nur sechs Partien in der Startelf. Die insgesamt 937 Spielminuten, die er ran durfte, waren für den Neuzugang deutlich zu wenig. Er machte keinen Hehl aus seiner Unzufriedenheit und forderte öffentlich mehr Einsatzzeit in der neuen Saison.

Nach der bisherigen Vorbereitung scheint sich die Situation für den 21-Jährigen auch in der nun anstehenden Spielzeit nicht großartig zu verändern. Von einem Stammplatz ist der Niederländer, der aufgrund seiner geringen Spielpraxis die WM 2022 in Katar verpasste, weit entfernt. Könnte Gravenberch den FC Bayern bis zum Ende der Transferphase noch verlassen?

Wie Bild-Reporter Tobias Altschäffl im Podcast “Bayern-Insider” berichtet, beobachtet der FC Liverpool die Lage um Ryan Gravenberch offenbar sehr genau. Der Premier-League-Klub soll weiterhin großes Interesse an einer Verpflichtung haben, wenn der FC Bayern den 21-Jährigen ziehen lässt. „Reds“-Cheftrainer Jürgen Klopp sieht großes Potenzial im Niederländer und hätte ihn gerne in seinem Kader. Bislang soll aber niemand aus Liverpool an die Bayern-Verantwortlichen herangetreten sein.

FC Bayern München: Liverpool lauert bei Gravenberch

In die Karten spielen könnte Liverpool, dass Bayern-Coach Thomas Tuchel gerne einen weiteren echten „Sechser“ möchte. Dieser würde mit großer Wahrscheinlichkeit teuer werden und nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky sei deshalb der Verkauf von Ryan Gravenberch oder Leon Goretzka notwendig.

Gravenberch wechselte im Sommer 2022 von Ajax Amsterdam an die Säbener Straße. Für den Mittelfeldspieler zahlte der FC Bayern München 18,5 Millionen Euro an den niederländischen Top-Klub. Bislang lohnte sich der Wechsel weder für den 21-Jährigen, noch für den deutschen Rekordmeister. (smr)