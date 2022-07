Schreckmoment in der 2. Liga: Bayern-Leihgabe Lawrence bricht auf dem Rasen zusammen

Von: Magdalena Schwaiger

Jamie Lawrence (li.) ist an den 1. FC Magdeburg ausgeliehen. Bright Arrey-Mbi hofft beim 1. FC Köln auf Profi-Einsätze. © Imago Images / Lackovic

Nach Ende der Partie gegen den KSC kam es zu dramatischen Szenen. Jamie Lawrence musste nach Kreislaufproblemen auf dem Platz behandelt werden.

Magdeburg/München - Schreckmoment um Jamie Lawrence in der 2. Bundesliga. Der junge Innenverteidiger brach auf dem Rasen zusammen. Der in der Halbzeit eingewechselte Spieler, der vom FC Bayern München ausgeliehen ist, kollabierte nach dem Abpfiff der Partie und blieb auf dem Spielfeld liegen. Der 19-Jährige wurde direkt behandelt - die Sicht auf ihn mit großen KSC Fahnen verdeckt.

Nach dem Einsatz der Rettungssanitäter wurde Lawrence unter Applaus vom Feld getragen. Der 1.FC Magdeburg wendete sich auf Twitter an die Fans des Gegners, die die Fahnen bereit gestellt hatten.

Christian Titz, der Coach der Magdeburger, gibt nach dem Spiel Entwarnung. Lawrence habe „Kreislaufprobleme“ gehabt und es „gehe ihm bereits besser“. Die nächste Partie des 1.FCM steigt am 01.08. Dann empfängt die Mannschaft von Titz Eintracht Frankfurt zur ersten Runde im DFB-Pokal. Ob Lawrence bis dahin fit wird, bleibt abzuwarten. Der 1.FC Magdeburg gewann das zweite Spiel in der neuen Saison am Ende mit 2:3 gegen den Karlsruher SC.

Lawrence verlängerte beim FC Bayern bis 2026 - Leihe nach Magdeburg für zwei Spielzeiten

Im Juni diesen Jahres gab der FC Bayern München bekannt, dass der U20-Nationalspieler bis 2026 beim Rekordmeister verlängert. Für die kommenden zwei Spielzeiten läuft Jamie Lawrence für den 1.FC Magdeburg auf, der als Aufsteiger in der zweiten Bundesliga startet.

Lawrence fühlt sich beim FC Bayern sichtlich wohl und freut sich auf die Aufgabe beim 1.FC Magdeburg. Nach der Vertragsverlängerung sagt er: „Ich freue mich riesig auf den Verein und seine enthusiastischen Fans und natürlich auf die neue Herausforderung 2. Liga.“

Im Interview mit Fussball-Vorort im vergangenen August zeigte der 19-jährige Defensivmann bereits seine Begeisterung für den Verein. (Magdalena Schwaiger)