FC Bayern II: Vier Torhüter verletzt - Kommt Schalkes Aufstiegstorwart?

Von: Henrik Ahrend

Schalke-Aufstiegsheld Martin Fraisl trainiert beim FC Bayern mit. © Tim Rehbein/RHR-FOTO

Er hat mit dem FC Schalke 04 den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Zurzeit ist Torhüter Martin Fraisl ist allerdings. Jetzt trainiert er bei den kleinen Bayern.

München - Der 29-jährige Keeper Martin Fraisl aus Österreich ist auf der Suche nach einem neuen Verein. Der Ex-Schalker war im vergangenen Jahr nach einem Jahr Zweitklassigkeit mit dem FC Schalke 04 in die Bundesliga aufgestiegen, wo er allerdings keinen Vertrag mehr bekam. Jetzt wurde bekannt, dass Fraisl im Training der Regionalliga-Mannschaft des FC Bayern München derzeit auf Herz und Nieren getestet wird. Fraisl könnte die Lösung eines Problems der Bayern Amateure sein.

FC Bayern München II : Problemposition - Torwart

Was der Mannschaft von Trainer Martin Demichelis fehlt, ist nämlich ein fitter Torhüter. Gleich vier Keeper fehlen im Moment aufgrund von Blessuren. Das Problem auf dieser Position erstreckt sich so weit, dass beim Regionalliga-Spiel der Amateure gegen Vilzing U17-Torwart Benjamin Ballis im Kasten stand und der Torwart-Trainer der Frauenmannschaft, Michael Netolitzky, als Ersatzkeeper auf der Bank saß. Bilder aus dem Training der Bayern-Amateure zeigen jetzt, wie Torwart-Trainer Jaroslav Drobny den Ex-Schalker testet.

Falls sich der 29-jährige Torhüter im Training gut schlagen sollte, könnte ihn also ein Vertrag in der bayrischen Landeshauptstadt winken. Fraisl wäre der Routinier, den sich die kleinen Bayern im Tor wünschen und würde vorerst die Personal-Sorgen auf der Position entschärfen. Der 1,88-Meter-Keeper absolvierte in der letzten Saison 26 von 34 Spielen für die Gelsenkirchener und dürfte für die kleinen Bayern der sichere Rückhalt sein, den sie suchen. (Henrik Ahrend)