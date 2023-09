Zweiter Sieg in Folge: FC Bayern Amateure setzen sich deutlich gegen Schnüdel durch

Von: Noah Hölch

Hier bejubelt Dion Berisha den 1:0-Führungstreffer. Am Ende hieß es 4:1 aus Sicht der Bayern Amateure. © IMAGO/Frank Scheuring

Der FC Bayern München II gewinnt gegen den 1. FC Schweinfurt zum zweiten Mal in Folge und setzt sich vom Tabellenkeller ab.

10. Spieltag der Regionalliga Bayern: 1. FC Schweinfurt - FC Bayern München II 1:4 (1:2)

Tabelle: Die Amateure klettern auf Rang neun, Schweinfurt bleibt erstmal auf Platz sechs.

Der Ticker zum Nachlesen.

Vorbericht:

Schweinfurt/München - Ähnlich schwach wie zum gleichen Zeitpunkt in der Vorsaison steht die Reserve des deutschen Rekordmeisters in der Regionalliga Bayern da. Aktuell reicht es gerade einmal für Rang 13 in der Tabelle mit schlappen neun Punkten aus bisher acht Ligapartien. Trotz gesenkter Erwartungshaltung aufgrund signifikanter Abgänge, wie beispielsweise der von Grant-Leon Ranos (ablösefrei zu Borussia Mönchengladbach), laufen die kleinen Bayern den eigenen Ansprüchen hinterher.

Bayern II: Von Titelaspirant zu Abstiegskandidat?

Durch die Trendwende unter Holger Seitz gelang der Bayern-Reserve abgelaufene Saison letztlich noch der Sprung auf Tabellenplatz drei. Einen solchen Erfolgsmarathon würde der Seitz-Elf aktuell besonders gut tun. Im Moment sieht es für die U23 des deutschen Branchenprimus eher nach Abstiegskampf aus, als dass sie in die Nähe der oberen Tabellenregion gelangen. So oder so, gegen gut gestartete Schweinfurter sind die kleinen Bayern fast schon zum Siegen verdammt, um nach dem Sieg zuletzt gegen den FC Memmingen vielleicht sogar eine Siegesserie zu starten.

1. FC Schweinfurt: Beißt sich der FC mit einem Sieg oben fest?

Der Aufstiegsplatz, aktuell von der DJK Vilzing mit 21 Punkten belegt, wäre für Bayern II trotz eines möglichen Erfolges am Samstagmittag noch immer in weiter Ferne. Anders sieht es bei den Hausherren aus. Als Tabellenfünfter mit 17 Punkten liegt der 1. FC in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Um weiter ganz oben dran zu bleiben, wäre ein Sieg gegen das Team von Holger Seitz ein beinahe unausweichlicher Schritt.

Wirklich konstant liefert der FC diese Spielzeit jedoch nicht ab. Auf die letzten drei Siege folgte je eine anschließende Niederlage. Im vergangenen Spiel gab es für die Schweinfurter wieder ein Erfolgserlebnis. Beendet der FC Schweinfurt diesen Trend oder finden die kleinen Bayern zurück in die Erfolgsspur? Erfahren werden wir es am Samstag, dem 16. September, ab 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (noh)